Pozostałe raporty nie były już tak ciepło przyjęte. Walory Boeinga, IBM czy Coca-Coli taniały po publikacji wyników. Na plus można wymienić jeszcze wyniki sieci telekomunikacyjnej AT&T.

Reklama

Dziś przed otwarciem handlu na Wall Street poznamy raport American Airlines, a po zamknięciu producenta dysków twardych Western Digital. Jak na razie relatywnie dobry obraz wyników amerykańskich został przyćmiony przez ryzyka związane ze zbliżającymi się wyborami w USA, które odbędą się 5 listopada. Generują one nie tylko niepewność dotyczącą tego jak będzie wyglądała dalsza polityka Stanów Zjednoczonych, ale i potencjalnie jej zmiana może także opóźnić kolejne cięcia stóp procentowych w wykonaniu Fed.

Dziś uwaga rynków przesuwa się w kierunku publikowanych wskaźników koniunktury PMI. W Europie jako pierwsze opublikowane zostały dane z Francji, które wskazują na niewielkie, ale jednak pogłębienie dekoniunktury zarówno w przemyśle jak i usługach. W Niemczech sytuacja na początku IV kw. się poprawiła. Wskaźnik PMI liczony dla usług wzrósł do 51.4 pkt. z 50.6 pkt. poprzednio, a w przemyśle do 42.6 pkt. z 40.6 pkt.

Jeśli jednak popatrzymy na całą strefę euro nie widać większych zmian. Indeks dla usług spadł do 51.2 pkt. z 51.4 pkt., a dla przemysłu wzrósł do 45.9 pkt. z 45.0 pkt. we wrześniu. Dziś jeszcze tradycyjnie, jak co czwartek, poznamy dane o ilości nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych oraz po otwarciu sesji w USA dane PMI dla amerykańskiej gospodarki.

Na rynku walutowym dolar skorygował się nieco, ale kurs EURUSD cały czas pozostaje poniżej 1.08. Niewiele pomogło to złotemu, bo euro kosztuje wciąż 4.34. Wczoraj pojawiły się pierwsze od dawna spadki na złocie, ale dziś ponownie powraca ono do wzrostów.