Rząd w ustawie budżetowej podniósł prognozę wzrostu PKB z 3,7 proc. prognozowanego w czerwcu do 3,9 proc. oraz prognozę inflacji (i tu jest duży skok) z 4,1 do 5 proc. Rozumiem powody tych podwyższonych prognoz – im większy wzrost PKB i im wyższa inflacja tym większe przychody można prognozować, a to daje możliwość zwiększania wydatków. To jest bardzo cenne w roku wyborczym. Poza tym skutkiem prognozy 5 proc. inflacji było podniesienie płacy minimalnej z planowanego wcześniej poziomu 4626 do 4666 zł. Niby dobrze dla wielu pracujących Polaków, ale konkurencyjność naszej gospodarki spadnie, firmy zaczną przechodzić w szarą strefę i płacić pod stołem. Może się więc okazać, że będzie to coś, co bardziej zaszkodzi niż pomoże społeczeństwu i gospodarce.

Nie to jednak jest powodem słabości GPW. Teoretycznie napływy do PPK (coraz większe), taniość akcji w porównaniu z rynkami rozwiniętymi, umacniający się złoty powinny przyciągać inwestorów zagranicznych, a jednak tego nie widać. Szczególnie nasza waluta powinna pomagać GPW. RPP jeszcze długo stóp nie obniży, Fed i EBC będą nadal obniżały, a to zdecydowanie powinno złotego umacniać. Być może zagraniczni inwestorzy wolą przeczekać czas przed wyborami w USA?

I tu pojawia się naprawdę duży problem. Prawie wszyscy analitycy i zarządzający widzą ten sam scenariusz dla rynku akcji: słabo we wrześniu i październiku, a po wyborach w USA hossa. Ja sam jeszcze kilka tygodni temu tak mówiłem, zanim spostrzegłem, że wszyscy mają takie samo zdanie. W tym momencie w każdym inwestorze musi zbudzić się kontrarianin. Jeśli wszyscy tak mówią, to z pewnością tak nie będzie. Może przed wyborami do zdecydowanej korekty nie dojdzie, a po wyborach wszystko będzie zależało nie tyle od tego, kto wygra, ale jak na tę wygraną zareagują wyborcy przeciwnej strony? W tym niepewnym okresie nadal bezpieczną przystanią wydają się być fundusze dłużne.