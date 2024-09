Wyczekiwana przez rynek decyzja EBC odnośnie stóp procentowych okazała się dziś zgodna z wcześniejszymi prognozami. Bank zdecydował się obniżyć stopę depozytową do 3,5% (obniżka o 25 pb) oraz stopę refinansową do 3,65% (obniżka o 60 pb). Decyzja o nietypowej wysokości obniżki stopy refinansowej wynikała z już wcześniej zapowiedzianej decyzji EBC o ograniczeniu korytarza spreadu stopy refinansowej i depozytowej, który w obecnym scenariuszu będzie wynosił 15 pb, a nie 50 pb, jak miało to miejsce wcześniej. Ogólny wydźwięk komentarzy EBC pozostał mieszany, a bankierzy w obliczu wciąż kiepskich danych gospodarczych z Europy nie wykluczają kolejnej obniżki już w październiku, choć scenariusz ten wydaje się mniej prawdopodobny.

Reklama

Polski rynek w końcu przerwał serię spadków, a poprawa nastrojów w sektorze bankowym wzmocniła wzrosty głównych indeksów. Najmocniej rósł dziś mWIG40 dzięki mocnym wynikom Develii oraz nowym informacjom z Grupy Azoty. Develia zaprezentowała wyniki mocno powyżej konsensusu, a do tego podtrzymała swoje założenia dotyczące celu sprzedażowego lokali na cały 2024 r. zakładającego 2900-3100 sprzedanych lokali. Patrząc na dotychczasową sprzedaż, która przez 8 miesięcy 2024 r. wyniosła 2,4 tys. (+30% r/r), można stwierdzić, że spółka jest na spokojnej drodze do zrealizowania tego celu. Do osiągnięcia dolnej granicy założeń wystarczyłaby sprzedaż przez ostatnie 4 miesiące roku 20% mniej lokali niż 4 kwartału zeszłego roku, co sprawia, że prawdopodobne jest przekroczenie przez spółkę tych założeń. Co więcej, Develia poinformowała o zwiększeniu banku ziemi w celu przygotowania się pod przyszłą sprzedaż, co w przypadku scenariusza obniżki stóp procentowych w następnych roku stanowi solidne pozycjonowanie się pod wzrost popytu. Jednocześnie wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia kredytu naStart, który także może wzmocnić popyt na mieszkania oferowane przez spółkę.

Grupa Azoty pokazała lekką poprawę negatywnych dynamik przychodów w 2Q24, jednak dalej spółka pozostaje w sferze pogarszającej się sprzedaży oraz ujemnych wartości wyniku operacyjnego. Ciężkie otoczenie rynkowe nadal implikuje na razie niewielką przestrzeń do poprawy sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach, natomiast notowania spółki wystrzeliły dziś po informacji o podpisaniu listu intencyjnego z PKN Orlen. Warto zaznaczyć, że list ten jest jedynie określeniem warunków rozpoczęcia rozmów o współpracy, a nie umową rozpoczynającą samą współpracę, jednak w przypadku tak mocno wyprzedanych walorów, jak akcje Grupy Azoty, nie jest zaskoczeniem, że niepewna perspektywa znacznej poprawy sytuacji spółki skutkowała aż takim wzrostem. Warto jednak wciąż uważnie obserwować notowani spółki, gdyż wzrostowy impakt pozytywnej informacji mógł być częściowo wzmocniony przez niskie wartości wskaźników wyceny, co w przypadku niedojścia do skutku współpracy może skutkować efektem sprężyny spychającym notowania jeszcze mocniej w dół.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB