Krajowe banki prezentują się dziś przeciętnie, ale indeks dużych spółek do góry wypychają zwyżki PGE, Budimeksu, Grupy Kęt i KGHM. Pod kreską są z kolei PZU, Allegro wraz z PKO BP i Pekao. WIG20 rozpoczął sesję w okolicach 2409 pkt i wokół tego poziomu toczy się handel.

Przez większość wczorajsza sesja w USA zdecydowaną przewagę mieli kupujący, ale w ostatnich godzinach S&P 500 i Nasdaq wróciły do punktów wyjścia. Nie podkopało to jednak atmosfery na globalnych rynkach i wszystkie azjatyckie indeksy akcji zyskiwały na zamknięciu piątkowej sesji.

Z rana opublikowany został odczyt inflacji w strefie euro, która sięgnęła 2,2 proc. rok do roku, czyli zgodnie z oczekiwaniami. Najważniejszą publikacją dnia będzie amerykańskie PCE za lipiec, które - według Kamila Cisowskiego z Xeliona - w ujęciu bazowym może lekko wzrosnąć (z 2,6 proc. do 2,7 proc. rok do roku). - Bardzo źle rozpoczęty sierpień zapewne okaże się na większości rynków czwartym z rzędu miesiącem wzrostowym. Obawiamy się, że wrzesień będzie strukturą przypominał lipiec - nawet dobry początek nie będzie oznaczał szczęśliwego finału - przewiduje Cisowski.