Ambiwalentna sesja po piątkowym rajdzie

Rynek coraz silniej wycenia większą obniżkę stóp we wrześniu (37% szans na 50 pb, 63% dla 25 pb), zaś do końca roku oczekuje się cięć rzędu 105 pb. Królem wzrostów za Atlantykiem pozostaje Russell 2000 (+0,7%), z kolei S&P500 zyskuje 0,1%. NASDAQ od otwarcia na czerwono (-0,4%), co można interpretować jako chwilowe wstrzymanie oddechu przed środową publikacją wyników NVIDII. W Europie indeksy notują mieszane wyniki. Rośnie m.in. francuski CAC40 (+0,33%), austriacki ATX20 oraz hiszpański IBX35 (+0,07%). Wokół zera oscyluje niemiecki DAX40 (aktualnie +0,04%). Najsilniej spada WIG20 (-0,63%), a za nim włoski FTSE MIB (-0,05%).

Spadek na polskim rynku odbywa się w ramach rozpoczętej tydzień temu konsolidacji. Akcje Creotech Instruments, lidera polskiego projekty satelitarnego HyperSat, nurkują w świetle ogłoszonych w ubiegły piątek problemów z łącznością z satelitą EagleEye (-22%). Pomimo natychmiastowego wdrożenia procesów naprawczych i serii wzrostów po otwarciu, Creotech kończy poniedziałkową sesję na czerwono z wynikiem 178 złotych.

Dynamicznie rosną za to akcje medyczne i farmaceutyczne. Airway Medix osiągnął na najwyższy poziom od lipcowej wyprzedaży spowodowanej zaległościami kredytowymi (+8%). Optymizm wokół spółki urósł po zgłoszeniu w ubiegły piątek dwóch nowych wyrobów medycznych do Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Do końca roku planowane jest również wprowadzenie produktów na rynek amerykański, co powinno podtrzymać trend wzrostowy. Na zielono również gwiazdy ubiegłego tygodnia: Mercator (+7%) i Biomaxima (+1,37%). Falę wzrostów kontynuuje również Celon Pharma (+7,82%), która przebiła lipcowy szczyt, ustanowiony po publikacji optymistycznych wyników z II fazy badania klinicznego leku na schizofrenię.

Wspinaczka EURUSD nieco wyhamowała po dynamicznej deprecjacji dolara w ubiegłym tygodniu (aktualnie 1,1168; -0,21%). Publikacja przekraczających oczekiwań danych dot. zamówień na środki trwałe w USA (+9%) nie wywołała dużych ruchów na rynku eurodolara, niemniej biorąc pod uwagę poziom oporu z lipca 2023 (okolice 1,2400) wciąż pozostaje sporo miejsca na dalsze umocnienie się euro. Kluczowym dla dalszych wzrostów będzie utrzymanie się pary walutowej powyżej poziomu 1,1100.

Początek tygodnia ubiega również pod znakiem wydarzeń geopolitycznych z Bliskiego Wschodu. W obliczu eskalacji konfliktu między Hezbollahem i Izraelem, Liban wydał decyzję o wstrzymaniu eksportu i produkcji ropy naftowej, co skutkuje silnym wzrostem na kontraktach terminowych na ropę (OIL: +2,73%, OIL.WTI: +3,26%).