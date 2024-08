Po poniedziałkowym niezdecydowaniu wtorkowa sesja zaczyna się od zniżki indeksu dużych spółek. WIG20 osuwa się o 0,9 proc., a to oznacza, że do 2400 pkt brakuje mu ledwie 4 pkt. Kontrakty na WIG20 tracą 0,9 proc. i sięgają 2383 pkt. Wśród dużych spółek marnie prezentują się m.in. banki, ale na ostatnim miejscu tabeli znajdziemy CD Projekt.

Na innych europejskich giełdach jest spokojniej. Paryski CAC40 zyskuje 0,13 proc., a niemiecki DAX jest odrobinę nad kreską. W Azji w zwyżkach przodował japoński Nikkei 225, który zyskał 1,8 proc. Na minusie sesję zakończył Hang Seng. Kontrakty na amerykańskie indeksy jak na razie wskazują na lekko wzrostowe otwarcie handlu za oceanem.

Na rynku walut dziś stabilnie. Kurs głównej pary walutowej zatrzymał się przy 1,108. Dalej zyskuje za to złoto. Uncja kruszcu wyceniana jest na 2522,7 dolarów, czyli o 0,7 proc. więcej od wczorajszego zamknięcia. Baryłka ropy zniżkuje za to o 0,8 proc., do 73 dolarów.