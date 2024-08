Disney dostosowuje swoją strategię, a HP i Dell mogą wreszcie odetchnąć

Na razie jednak inwestorzy wciąż odreagowują spadki z początku sierpnia, co najpełniej widać na polskich indeksach. WIG20 zyskuje dziś ponad 3,4%, WIG ponad 3%, natomiast indeksy mniejszych spółek, choć radzą sobie lekko słabiej, tak dalej notują imponujące wyniki: mWIG40 rośnie o 2,8%, a sWIG80 o 1,2%.

Reszta Europy, a także USA rosną dziś dużo spokojniej, dalej jednak na rynkach dominuje zieleń. Niemiecki indeks DAX zyskuje 0,2%, francuski CAC40 spada o -0,2%, a włoski zyskuje prawie 0,5%. Stoxx Europe 600 notuje neutralną sesję w okolicach piątkowego zamknięcia.

W Ameryce również widać umiarkowane wzrosty, z indeksem spółek technologicznych Nasdaq100 przodującym w zwyżkach z wynikiem 0,7% oraz S&P 500 rosnącym o 0,4%.

Bardzo rozbudowaną strategię na najbliższe lata w weekend pokazał Dinsey. Spółka, która po gorszych od oczekiwań wynikach w 1Q24 rozpoczęła serię spadkową, od tamtej pory zanotowała przecenę o 25%. To, że spółka musi coś zmienić w dotychczasowym podejściu, wydawało się więc oczywiste, jednak pytanie, jakie teraz trzeba sobie zadać, brzmi: czy proponowane zmiany faktycznie okażą się ulepszeniem? Disney zapowiada bowiem mocne skupienie się na już istniejących markach, stąd pod względem produkcji ukazywać się będzie więcej sequeli i prequeli m.in. prequel z serii o Królu Lwie pod tytułem “Mufasa”, czy druga część znanej bajki Vaiana (w Polsce tytuł został zmieniony na Vaiana). Sukcesy finansowe W głowie się nie mieści 2 czy Deadpool & Wolverine wskazują, że być może takie podejście faktycznie ma potencjał, by okazać się słusznym rozwiązaniem na trapiące spółkę problemy. Jednak w przypadku bajki o emocjach kluczowym aspektem wydaje się nie fakt, że był to sequel, a raczej pieczołowitość i pomysł, z jakim twórcy wykonali tę animację. Finalnie, filmy przyciągają fanów do kin przede wszystkim ze względu na ich jakość i jeżeli będą one miały do zaoferowania swoim widzom coś nowego i świeżego, to bez względu na to, czy będziemy mieli do czynienia z sequelem czy zupełnie nową serią, prawdopodobnie kina i tak się zapełnią. Spółka planuje także dynamicznie rozwijać swoje parki rozrywki, m.in. rozbudowując park w Orlando na Florydzie o nową sekcję złoczyńców, a także prawie podwajając kampus Avengersów w parku w Anaheim w Californii. Ruchy te nastąpiły po rozczarowujących wynikach obecnie najbardziej dochodowego segmentu, jakim właśnie są parki rozrywki.

Pozytywne doniesienia trafiły dziś na rynek dla Dell Technologies oraz HP. Sąd apelacyjny odrzucił odwołanie spółki Unification Technologies dotyczące pozwu o naruszenie przez Dell, HP oraz Micron Technologies prawa patentowego m.in. poprzez zarządzanie i usuwanie danych w układach pamięci. Patenty te zostały w 2022 r. cofnięte, jednak Unification Technologies odwoływało się od tej decyzji, podważając jej bezstronność ze względu na to, że wcześniejsza przedstawicielka pozwanych Kathi Vidal została dyrektorką USPTO (co spowdowało wycofanie się jej ze sprawy) i miała ona wpłynąć na decyzję Urzędu Patentowego. Mimo to sąd apelacyjny uznał, że wystarczające dowody nie zostały dostarczone na wpływ Vidal na decyzję, tym samym kończąc trwający prawie 4 lata proces. W efekcie notowania Dell Technologies i HP zyskują na dzisiejszej sesji.