Kolejny dzień wzrostów widać było z kolei na rynku ropy naftowej. Odmiana WTI drożała o 0,5 proc. i jej wycena skoczyła do 76,5 USD za baryłkę. Patrząc jednak to co przyniósł początek tygodnia, jego zakończenie na światowych rynkach można uznać wręcz za spokojne.