Pierwsza sesja nowego tygodnia w Warszawie rozpoczęła się od niewielkich wzrostów głównych indeksów. Godzinę po rozpoczęciu poniedziałkowych notowań indeks WIG20 znajdował się o prawie 0,3 proc. na plusie. Rezygnacja Joe Bidena ze starań o reelekcję została bardzo spokojnie przyjęta przez inwestorów. O takim scenariuszu spekulowano już od kilku dni, stąd jego realizacja oznacza mniejszą niepewność dla inwestorów. Większość głównych indeksów na zachodnioeuropejskich giełdach wystartowała na plusach, ale zasięg zwyżek jak na razie jest ograniczony, ale nawet na ich tle zwyżki krajowych indeksów wyglądają bardzo skromnie.

Reklama

Spółki z WIG20 odrabiają straty

Na krajowym parkiecie większość spółek z indeksu WIG20 zabrało się za odrabianie zeszłotygodniowych strat. Jeśli chodzi o ich zasięg to pozytywnie wyróżniają się walory Pepco, drożejąc o blisko 2,6 proc. Ponadto do łask wróciły akcje Cyfrowego Polsatu i LPP. Na plusach notowane są także papiery większości banków, gdzie negatywnym wyjątkiem jest Santander. Na drugim biegunie, wśród najmocniej przecenionych, znajdują się akcje KGHM, które zniżkują już szóstą sesję z rzędu. Do pozbywania się walorów koncernu skłoniła inwestorów pogłębiająca się korekta cen miedzi. Na celowniku sprzedających są także walory CD Projektu, Orlenu i Grupy Kęty.

Pozytywne nastroje przeważają na szerokim rynku, gdzie w niewielkiej przewadze są drożejące papiery. Najbardziej przekonujące zwyżki sięgające kilkunastu procent notują akcje firm biotechnologicznych — Pure Biologics i Nano Group. Pozytywnie wyróżnia się także Celon Pharma zyskując blisko 10 proc. , wsparta pozytywną rekomendacją jednego z biur maklerskich.