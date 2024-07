Na europejskich rynkach przeważają dziś dobre nastroje. W czołówce jest francuski CAC40 z 0,75-proc. zwyżką. Do tego 0,3 proc. zyskuje niemiecki DAX. Krajowy WIG20 jednak nie dotrzymuje tempa rynkom zachodnim. Indeks polskich dużych spółek rozpoczął sesję od zbliżenia się do 2560 pkt (2543 pkt na zamknięciu środowej sesji), ale po kilkudziesięciu minutach już świecił na czerwono. Na półmetku sesji WIG20 wraca do poziomu neutralnego. Co do poszczególnych dużych spółek, to zmienności nie brakuje. Najsłabiej prezentują się PGE (minus 1,4 proc.) oraz Allegro ze spadkiem o 1,8 proc. Mieszane nastroje panują wśród banków, natomiast subindeks tej grupy firm pozostaje przy punkcie zamknięcia środowej sesji. W gronie dużej dwudziestki najmocniejsze jest LPP, które zbliża się do 2-proc. zwyżki. Za nim są Kruk i Orange, które zyskują po 1 proc.

Indeksy drugiej i trzeciej linii spółek również nieznacznie zmieniają swoje położenie. Na szerokim rynku gwiazdą jest Dadelo, którego akcje umacniają się o 15 proc. Słabiej radzi sobie dziś świeżo upieczony uczestnik rynku NewConnect - Mentzen, którego akcje przeceniają się o 10 proc.