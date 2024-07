Problemy producentów leków i powrót amerykańskiej gwiazdy

Inwestorzy będą mogli w pełni odetchnąć dopiero po 7 lipca, kiedy to odbędzie się druga tura wyborów. Dziś francuski CAC40 traci 0,4%, DAX spada o 0,7%, a włoski IT40 traci dziś 0,6%.

Polski rynek również dotknęły nastroje korekcyjne przed jutrzejszą decyzją RPP. WIG traci dziś ok. 1%, a WIG20 zniżkuje lekko powyżej 0,9%. Na naszej rodzimej giełdzie głośno odbił się debiut spółki Mentzen, która w szczytowym momencie zyskała ponad 51% od ceny otwarcia, dochodząc do ceny powyżej 66 zł. W porównaniu do ceny emisyjnej w wysokości 36 zł oznacza to wzrost o ponad 83%. W końcówce sesji cena powróciła do rejonów ok. 57 zł.

Notowaniami Novo Nordisk, europejskiej gwiazdy ostatnich kwartałów, wstrząsnęła dziś wypowiedź Joe Bidena. Prezydent USA zapowiedział konieczność obniżki cen leków przeciw otyłości. Narracja Bidena stanowi kontynuację podejścia administracji prezydenta do kwestii zmniejszenia kosztów związanych z lekami, która została rozpoczęta w ramach Inflation Reduction Act (IRA) z 2022 r. Od tamtego czasu wywołała wiele protestów ze strony firm farmaceutycznych, które zostały wzywane do podjęcia negocjacji z rządem w celu obniżki kluczowych leków. Jako że wzrosty Novo Nordisk mocno oparte są na wierze inwestorów w potencjał leków przeciwko otyłości, które stanowią flagowe produkty spółki. Rynek dalej prezentuje mocne bariery wejścia i choć już pojawiają się pierwsze sygnały o potencjalnej konkurencji dla europejskiego Novo Nordisk i amerykańskiej firmy Eli Lilly, tak ze względu na wciąż wyższy stosunek popytu na leki przeciwko otyłości do możliwości produkcyjnych firm, ich pozycja dalej wydaje się stabilna. Stąd wszelkie sygnały zapowiadające pogorszenie perspektyw mocno rosnących w ostatnich miesiącach producentów pozostają szczególnie negatywnie odbierane przez inwestorów.

Opublikowane dziś wstępne dane dotyczące sprzedanych modeli pojazdów Tesli okazały się wyższe od oczekiwań. Spółka, po rozczarowaniu inwestorów w zeszłym kwartale, zbudowała podstawy pod niższe oczekiwania. Tym samym, mimo zanotowania spadku sprzedanych egzemplarzy r/r Tesla pozytywnie zaskoczyła rynek, co sprawia, że akcje kontynuują drugi dzień z rzędu mocnych wzrostów (dziś spółka zyskuje ponad 8%). Od publikacji wyników za ostatni kwartał spółka wzrosła już o ponad 65%.

Tymoteusz Turski