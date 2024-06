Za oceanem po zawahaniu na początku sesji widać powolny powrót do optymistycznych ruchów. S&P500 rośnie o 0,2%, a Nasdaq 100 utrzymuje się powyżej 0,3%. Pod znakiem zapytania są natomiast mniejsze spółki, gdyż Russell 2000 traci dziś prawie 0,5%. Ten ruch podtrzymuje rozłam jaki widzimy w tym miesiącu między wspomaganym czołowymi spółkami technologicznymi S&P 500, a indeksem mniejszych spółek. Od początku tego miesiąca pierwszy indeks wzrósł o prawie 4%, natomiast Russell 2000 stracił już ok. 4%.

Reklama

Bardzo dobry weekend ma za sobą Disney. Jeden z czołowych tegorocznych tytułów W głowie się nie mieści 2 (sequel ciepło przyjętego filmu animowanego o emocjach w głowie dorastającego dziecka) ma za sobą świetne kinowe otwarcie. Zgodnie z wstępnymi danymi film zarobił w USA i Kanadzie w trakcie premierowego weekendu 155 mln $. Globalnie (poza Ameryką Płn.) film szacunkowo zarobił 140 mln $, co przekłada się na 295 mln $ łącznych przychodów. Tym samym druga część w ciągu zaledwie 3 dni zarobiła 35% całego box office’u pierwszej części. Jednocześnie, w dniu premiery film zarobił 62 mln $, co stanowi rekord wśród wszystkich produkcji wypuszczonych w 2024 r. Pozytywne recenzje i ciepłe przyjęcie wśród fanów stanowią powiew optymizmu dla Disney’a, który mierzył się ostatnio z problemami w segmencie kinowym. Wygląda na to, że W głowie się nie mieści 2 może być długo wyczekiwanym hitem, który pozwoli segmentowi kinowemu powrócić na odpowiednie tory. Dobry box office’owy wynik jest także pozytywnym sygnałem dla całej branży kinowej, która w 2024 r. mierzy się z pewnym spowolnieniem.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB