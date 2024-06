DAX również notuje przecenę w wysokości 1,5%. Na indeksie niemieckim poza ryzykiem politycznym związanym z wyborami do Parlamentu Europejskiego ciąży mocno podwyżka ceł na samochody elektryczne z Chin. UE zdecydowała się, że nowa opłata wyniesie maksymalnie 48,1% ze średnią ważoną w okolicach 31%. Taki ruch prawdopodobnie wywoła odpowiedź Chin, co może stanowić szczególnie negatywny sygnał dla europejskich producentów aut, dla których chiński rynek jest jednym z głównych rynków zbytu. Rynek od tygodni stara się to ryzyko wycenić, co widać na kursach m.in. BMW (od kwietniowego szczytu traci ponad 22%), Mercedesa (ponad -16% od kwietniowego szczytu), czy Volkswagen (strata -18% od kwietniowego szczytu). Wydaje się, że w tym sektorze negatywny sentyment inwestorów się utrzyma, a nadchodzące informacje z linii UE-Chiny najprawdopodobniej stanowić będzie dodatkowe katalizatory spadków w krótkim terminie.

Ten tydzień przyniósł zdecydowane oderwanie wycen spółek technologicznych od pozostałych sektorów. Spółki z branży IT zanotowały w ciągu ostatnich 5 dni prawie 5% wzrost, podczas gdy wszystkie pozostałe główne sektory notują w tym tygodniu spadki. U podstaw wzrostu spółek technologicznych stoją pozytywne wyniki Broadcomu, Oracle oraz Adobe. Przebicia oczekiwań na poziomie wyników finansowych za ostatni kwartał połączone z lepszymi prognozami na nadchodzące okresy utwierdziły inwestorów w przekonaniu o mocnych perspektywach tego sektora. Wartości wskaźników fundamentalnych wskazują jednak coraz większe przewartościowanie spółek technologicznych. P/E forward oraz P/BV forward zbliżają się do swoich maksimów, natomiast P/Sales forward wyznaczyły w tym tygodniu nowe 4-letnie szczyty. Przy tak mocnym pozytywnym sentymencie nie można oczywiście od razu zakładać drastycznych przecen, warto jednak zauważyć, jak mocno rynki wyceniają obecnie przyszłość. A w przypadku budowania wycen opartych tak mocno na oczekiwaniach potencjalne rozczarowanie może okazać się jeszcze bardziej bolesne.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB