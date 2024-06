WIG20 zwyżkuje w pierwszych godzinach środowego handlu o 0,7 proc., do 2419 pkt. Wśród dużych spółek na czele są przed południem Grupa Kęty oraz Kruk. Na dole zestawienia znajdziemy CD Projekt oraz Dino Polska.

Reklama

Spokojniej jest dziś na europejskich rynkach. Francuski CAC40 stara się podnosić po ciężkim początku tygodnia i wyprzedaży związanej z rozwiązaniem krajowego parlamentu po eurowyborach. Paryski indeks zyskuje 0,3 proc. Odrobinę lepszy jest niemiecki DAX.

Sesja w Azji zakończyła się ciężko dla Hang Senga, który stracił 1,3 proc. Pod kreską znalazł się japoński Nikkei 225, ale koreański Kospi urósł o 0,78 proc. Wczorajsza sesja za oceanem zakończyła się zwyżkami S&P 500 oraz Nasdaq.

Czytaj więcej Poranek maklerów Jeśli dziś jest środa, to posiedzenie ma FOMC Ale nie tylko na decyzję banku centralnego USA i wystąpienie jego prezesa czekają dzisiaj inwestorzy. Wcześniej, o 14.30 poznamy dane o inflacji i inflacji bazowej w Stanach Zjednoczonych. Może być nerwowo.

Przed południem trudno oczekiwać większej zmienności na europejskich rynkach. Inwestorzy wyczekują na publikację danych o inflacji CPI z USA za maj. Według prognoz wskaźnik ma się utrzymać na poziomie 3,4 proc. rok do roku, a to oznacza zaledwie 0,1-proc. wzrost w ujęciu miesięcznym. Już po zamknięciu europejskich parkietów Fed opublikuje decyzję o wysokości stóp procentowych. Jak wskazują analitycy, chociaż szanse na jakikolwiek ruch są w zasadzie znikome, to jednak poznamy najnowsze projekcje, które mogą zmienić znacząco postrzeganie polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich przed południem sięgają 4,39 proc. Kurs głównej pary walutowej sięga 1,075, czyli niemal bez zmian w porównaniu z wtorkowym zamknięciem.