Jeśli dziś jest środa, to posiedzenie ma FOMC

WIG20 spadł o 1,06%, mWIG40 o 1,67%, a sWIG80 o 0,69%. O przebiegu sesji trudno powiedzieć cokolwiek pozytywnego. W głównym indeksie na plusie zamknęły się wyłącznie CD Projekt (+0,34%) i Pepco (+0,55%), neutralnie kończyło dzień JSW. Bardzo silne spadki mWIG40 to w części efekt kolejnego dnia wyprzedaży tegorocznej gwiazdy (CCC), ale bardzo silnie spadały m.in. ING BSK (-2,95%), Tauron (-3,42%) czy 11bit studios (-5,88%). Spośród istotnych dla indeksu spółek na plusie znajdowało się jedynie XTB (+1,76%).

S&P 500 wzrósł o 0,27%, a Nasdaq o 0,88%. Amerykańska giełda najwyraźniej znajduje się w trybie „niezniszczalności”, nie szkodzą jej nawet słabe nastroje co do pozostałych ryzykownych aktywów. Dzień rozpoczęła od dość wyraźnych spadków, później je nawet przez chwilę pogłębiała, ale po pierwszej godzinie handlu obserwowaliśmy tylko wzrosty. O 7,26% mimo wysiłków Elona Muska na Twitterze podrożało Apple, co jest największym wzrostem spółki od listopada 2022 r. Zwrot w interpretacji konferencji w Cupertino jest dla nas niezrozumiały – partnerstwo z OpenAI wciąż wydaje się wywieszeniem białej flagi w kwestiach AI i potwierdzeniem, że producent iPhone’a pozostał w tyle w technologicznym wyścigu. Tesla natomiast spadała o 1,80% w oczekiwaniu na głosowanie w sprawie szalonego pakietu premiowego dla swojego szefa (56 mld USD). Najwięcej do powiedzenia w tej kwestii będą mieli liderzy rynku ETF-ów – Vanguard, BlackRock i State Street. Norges Bank, także jeden z kluczowych akcjonariuszy, ogłosił, że zagłosuje przeciw.

W godzinach porannych pod nieustającą presją znajduje się Hang Seng, reszta azjatyckich indeksów wygląda nieco lepiej. Inflacja w Chinach ponownie zawiodła, rosnąc o 0,3% r./r., mniej od oczekiwań. PPI pozostało deflacyjne (-1,4% r./r.). Po dobrym zamknięciu w USA spodziewamy się pozytywnego otwarcia w Polsce i Europie. O zamknięciu zadecyduje odczyt CPI z USA (spodziewane jest utrzymanie dynamiki na poziomie 3,4% r./r.). Wieczorem odbędzie się konferencja po posiedzeniu FOMC, spodziewamy się sugestii dwóch obniżek w tym roku (wobec trzech w marcu). Dzisiejsza sesja będzie najważniejszą w tym miesiącu – wyceny zmienności sugerują, że na wykresie S&P 500 powinniśmy spodziewać się około półtoraprocentowej zmienności w którąkolwiek ze stron.

Fala podaży przelewa się przez szeroki rynek nad Wisłą

Piotr Neidek, BM mBanku

Wczoraj sWIG80 (-0,7%) zamknął się na poziomach widzianych w kwietniu. Przerwane zostało kolejne wsparcie. Zarówno lokalne minima jak i szczyt sprzed dwóch miesięcy, padły łupem niedźwiedzi. Przerwana została linia trendu wzrostowego. Także kanał wzrostowy nie jest już sprzymierzeńcem inwestorów. Według geometrii sWIG80 otworzył sobie furtkę w kierunku 23700 pkt.

Pod wsparciem znalazł się także mWIG40 (-1,7%). Zarówno zniesienie Fibonacciego 38,2% jak i kwietniowy szczyt, zostały przerwane. Dzisiaj nie można wykluczyć popytowej kontry. To, co mogłoby pomóc bykom, to wybicie wtorkowego maksimum 6533 pkt. Także formacja harami czy też młotka, byłaby mile widziana. Jednakże momentum sprzyja niedźwiedziom. Podobnie jak w przypadku WIG20. Na uwagę zasługuje podstawa klina przy 2383 pkt. Zasięg spadków został już w większości wykonany. To ma prawo sprowokować do odbicia. Jednakże na realizację czeka jeszcze klin średnioterminowy. Jego podstawa, czyli magnes, znajduje się na wysokości 2161 punktów.