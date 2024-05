Jeżeli ktoś liczył w poniedziałek na zwyżki na warszawskiej giełdzie, to się przeliczył. WIG20 wprawdzie w końcówce sesji z wielkim wysiłkiem zyskał 0,05 proc. i utrzymał 2530 pkt, ale to niewiele. Wyglądało to trochę jak gra pod oczekiwane wzrosty we wtorek, po powrocie graczy z USA i Wielkiej Brytanii.