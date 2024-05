Problemy w nieruchomościach

Wraz z kolejnymi godzinami sesji wzrostów tych nie udało się utrzymać. Szeroki indeks WIG notuje dziś wynik zbliżony do ceny zamknięcia z poprzedniego dnia sesyjnego, WIG20 traci lekko ponad 0,1%, a najsłabiej radzą sobie indeksy średnich i mniejszych spółek. mWIG40 traci 0,13%, a sWIG80 0,16%.

Na polskim rynku negatywnie odbijają się dzisiaj przede wszystkim notowania spółek deweloperskich. Wśród indeksów branżowych najmocniej spada dziś WIG-Nieruchomości, który traci w trakcie poniedziałkowej sesji ponad -2%. Wydaje się, że reakcja inwestorów została podsycona informacjami dotyczącymi potencjalnych przeszkód stojących na drodze do wprowadzenia ustawy o kredycie #naStart. Program ten ma za zadanie obniżyć stopy procentowe dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie, co w niektórych przypadkach mogłoby nawet pozwolić im zbić oprocentowanie kredytu do zera. Choć projekt ten ma wpisanych wiele ograniczeń i nie powinien spowodować tak drastycznych wzrostów cen mieszkań, jak widzieliśmy w okresie po wprowadzeniu programu kredytu 2%, tak przez jego konstrukcję stawiającą przede wszystkim na stymulację popytu ciężko byłoby się spodziewać braku reakcji rynku. Od ogłoszenia szczegółów projektu widzieliśmy na akcjach spółek deweloperskich wzrosty, które od początku kwietnia zwiększyły swoją wartość o prawie 10%. Teraz jednak widać, że rynek próbując wycenić nowe potencjalne otoczenie w sektorze, mógł przeszacować wartość spółek.

W trakcie weekendu w sprawie programu kredyt #naStart wypowiedział się Szymon Hołownia, zapowiadając, że Polska 2050 nie poprze tego projektu. Tym samym szanse na wprowadzenie go w znanym nam kształcie zaczynają spadać, a tym samym widać tego efekt na wyprzedawanych aktywach polskich deweloperów. Wśród liderów spadków widzimy dziś Dom Development (-4,7%), Lokum Deweloper (-5%) oraz Wikana (-7,7%).

W takiej sytuacji należy pamiętać, że mimo wszystko los projektu nie jest jeszcze całkowicie przesądzony, a obecne ruchy na akcjach spółek stanowią próbę wycenienia wszelkich informacji napływających na rynek, nie tylko i wyłącznie jednego czynnika. Spadki spółek mogą być także wzmocnione przez potencjalną chęć realizacji zysków po wzrostach z ostatnich miesięcy.

Tymoteusz Turski