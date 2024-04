Zoom Video Communications w okresie popandemicznym

Przyszłość sektora Video Komunikacji

Prawdziwym przełomem na rynku oprogramowań do wideokomunikacji okazała się pandemia COVID-19. W 2020 r. globalny lockdown sprawił, że koniecznym w przypadku firm było zaimplementowanie rozwiązań umożliwiających zdalną komunikację. Rozkwit przeżywała wówczas także praca zdalna, która po wybuchu pandemii stała się dla wielu przedsiębiorstw koniecznością do dalszego prowadzenia działalności. Teraz jednak, choć otoczenie makroekonomiczne nie wywiera na przedsiębiorstwach zewnętrznej presji do utrzymywania pracy zdalnej, wydaje się, że ta forma zostanie już na rynku na dobre. Co więcej, choć w 2024 r. globalna epidemia nie zmusza do wprowadzania oferty pracy zdalnej, rynek ten ma przed sobą jeszcze duży potencjał do wzrostu.

Reklama

Pandemia w tym przypadku pokazała, że są sektory (np. IT), w których praca zdalna może zostać zaimplementowana bez wyraźnego pogorszenia wydajności, a praca w biurze nie jest koniecznością. To natomiast doprowadziło do dużego przyzwyczajenia ze strony pracowników do ofert związanych z pracą zdalną. Według raportu KPMG z 2023 r. głównym czynnikiem kształtującym rozwój oferty pracy zdalnej wśród przebadanych firm było zainteresowanie i zapotrzebowanie na taką formę pracy ze strony pracowników (73%). Drugim najistotniejszym czynnikiem w kreowaniu dostępu do pracy zdalnej była możliwość rozwijania atrakcyjności oferty firm (53%), a także pozyskiwanie nowych talentów (38%). Dzięki rozwojowi pracy zdalnej firmy przestają być ograniczone do korzystania jedynie z usług osób mieszkających w mieście, gdzie jest siedziba przedsiębiorstwa, a zamiast tego otwarte są na pozyskiwanie pracowników nie tylko z całego kraju, ale także i świata. Przyzwyczajenia pracowników, możliwości skutecznej współpracy między oddziałami zarówno ogólnokrajowymi, jak i międzynarodowymi, zwiększające się zapotrzebowanie na pozyskiwanie nowych talentów wzmocnione brakiem ograniczeń związanych z miejscem zamieszkania stanowią silne impulsy do wzrostu całego sektora. Tym samym, zgodnie z prognozami firmy Fortunate Business Insights, globalny rynek wideokomunikacji warty w 2023 r. 28,61 mld $ może wzrosnąć w 2024 r. do 33,4 mld $, a do 2032 r. jego estymowana wartość wyniesie 60,17 mld $, co oznacza średnioroczny wzrost na poziomie 7,8%.

Zoom Video Communications w okresie popandemicznym

Zoom Video Communications był jedną ze spółek, które najmocniej zyskiwały w trakcie “covidowego boomu” na rynku pracy zdalnej. Odpowiednie oprogramowanie potrzebne do komunikacji zdalnej okazało się kluczowym narzędziem wykorzystywanym przez firmy w trakcie lockdownów. To pozwoliło spółce na zwiększanie swoich przychodów w 2020 i 2021 r. kolejno o 88,4% i 325,8%. Mocna dynamika wzrostu przychodów nie pozostała oczywiście bez odzwierciedlenia w kursie akcji, który w szczytowym momencie października 2020 r. wyniósł 589,66$ i wzrósł YTD o ponad 720%. Wtedy głównym motorem napędowym wzrostów spółki pozostawała przede wszystkim niepewność dotycząca przyszłości i perspektywy przedłużającego się lockdownu. Wraz z końcem pandemii unormowało się tempo wzrostu przychodów spółki. W 2023 r. spółka zanotowała 7,1% wzrost r/r, a od 2 kwartału 2023 r. średni wzrost w kwartale r/r wynosi 3,27%. Od szczytów spółka straciła na wartości już prawie -90%.

Perspektywy spółki na najbliższe kwartały

Znaczny spadek dynamiki przychodów wynika ze zmiany otoczenia rynkowego, a także wzrostu konkurencji. Mimo perspektyw wzrostu całego rynku wideokomunikacji samo opieranie się na platformie dostarczającej usługi komunikacji nie wystarczy, aby oprzeć się konkurencji m.in. Microsoftu czy Alphabetu. Spółki te poza aplikacjami do komunikacji (Microsoft Teams czy Google Meets) dostarczają także kompleksowe rozwiązania wspierające działalność klientów.

Zoom również pod tym względem nie zostaje w tyle i prężnie rozwija swój katalog produktu wewnątrz swojej platformy, zmieniając ją z wideo komunikatora w kompleksowy system usług pozwalających na prowadzenie chatów, planowanie spotkań, prowadzenie kalendarza firmowego, a także rozwijając platformę o oprogramowanie pozwalające m.in. tworzyć notatki, dokumenty czy nagrywać klipy.