Tym razem WIG20 dołożył 1,2 proc. zwyżki, a WIG blisko 1 proc.

Po nerwowych wahaniach indeksów z początku tygodnia presja geopolityczna osłabła, co giełdy w Europie wykorzystały do odrobienia strat. Większość europejskich parkietów zakończyła notowania na plusach, choć nie były to efektowne zwyżki. Na ich tle warszawska giełda wypadła całkiem pozytywnie. Zakupom akcji sprzyjała poprawa nastrojów globalnych wynikająca z powrotu apetytu inwestorów na ryzykowne aktywa wśród inwestorów.

Na giełdzie w Warszawie nieco większym zainteresowaniem kupujących cieszyły się spółki z indeksu WIG20. Motorem wzrostów były walory Allegro mogące się pochwalić najbardziej efektowną zwyżką w indeksie sięgającą 3,5 proc. Na celowniku kupujących znalazły się także papiery LPP i Cyfrowego Polsatu Środowe odbicie z powodzeniem kontynuowały także banki, kończąc czwartkową sesje na wyraźnych plusach. Jednocześnie impet wytracił KGHM, którego kurs był nawet bardzo blisko ustanowienia nowego kilkunastomiesięcznego szczytu. Z kolei na drugim biegunie znalazły się lekko przecenione walory Orlenu, JSW i Budimeksu. W przypadku tej ostatniej spółki była to już czwarta spadkowa sesja z rzędu.

Pozytywne nastroje przekonały inwestorów także do zakupów na szerokim rynku akcji, co sprawiło, że w przewadze były drożejące walory.

W indeksie mWIG40 skupiającym spółki o średniej kapitalizacji najbardziej efektownie zwyżkował wracający do łask Synektik, kończąc sesję ponad 4,7 proc. na plusie. Z kolei w gronie małych firm z indeksu sWIG80 najlepiej wypadł Archicom, którego kurs poszybował w górę o blisko 11 proc. wspinając się na nowy historyczny szczyt.