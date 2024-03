Poranek maklerów: Dziś ostatnia sesja przed świętami i w tym kwartale

Nasdaq Composite jak na razie pozostaje wewnątrz konsolidacji. Do sufitu z poprzedniego tygodnia brakuje niewiele oczek. Przy sprzyjających wiatrach dzisiaj bykom może udać się zdobyć nowe szczyty. Marzec to już piąty miesiąc z rzędu zdominowany przez kupujących. Wybijanie historycznych maksimów zobowiązuje do kontynuacji hossy. O ewentualnych kłopotach byków będzie można zastanowić się poniżej 15.4k. Do tej wysokości prawa fizyki są na ich korzyść.

Od miesiąca trwa korekta nad Wisłą. Jej charakter wskazuje na silny trend wzrostowy w średnim terminie. Zamiast głębokiej przeceny w stylu zygzaka a-b-c, pojawiła się konsolidacja. Stanowi ona bazę pod kolejny impuls. Magazynowanie energii sprawia, że w przypadku wybicia się górą, ma prawo pojawić się mocna kontra popytu.

Na zielone światło ze strony największych spółek, wciąż czekają maluchy i średniaki. Jednakże wydarzenia na Deutsche Boerse powinny ośmielić do wzrostów. sDAX oraz mDAX obrały kierunek północny. sWIG80 wciąż przebywa pod oporem. Natomiast mWIG40 nieśmiało zabrał się za atakowanie maksimów. Wczoraj ustanowione zostały nowe, historyczne rekordy. Sytuacja techniczna sprzyja kontynuacji hossy, a miejsca do zwyżki jest no limit.