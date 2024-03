WIG20 w ostatnich dniach nie należy do prymusów i pozostaje w sporej odległości od tegorocznych szczytów. Indeksy na głównych rynkach z kolei regularnie wspinają się na nowe rekordy. WIG20 starał się atakować w ubiegły czwartek, ale linia krótkoterminowego trendu spadkowego skutecznie powstrzymała byki. Wsparcie kilkutygodniowej formacji trójkąta kształtuje się z kolei w okolicach 2330 pkt. Poniedziałkowe spadki zatrzymały się w rejonie 2350 pkt i tu jak na razie koncentruje się dzisiejszy handel.

W gronie blue chips najlepiej prezentuje się LPP, które jeszcze liże rany sprzed blisko dwóch tygodni. Przed południem kurs zwyżkuje o 4 proc., do 14220 zł. Po ponad 2 proc. rosną walory Pepco Group i Cyfrowego Polsatu. Na dole tabeli znajdziemy CD Projekt i Budimex.

Rentowności polskich obligacji skarbowych pozostają przy tegorocznych maksimach. Oprocentowanie papierów dziesięcioletnich zbliżyło się z rana do 5,6 proc., wspinając się na najwyższy poziom w tym roku. Kolejne godziny przynoszą jednak umocnienie dochodowości papierów dziesięcioletnich do 5,553 proc. Na dziś zaplanowana jest aukcja sprzedaży obligacji o łącznej wartości 5-7 mld zł. „Nie spodziewamy się, by aukcja wyraźnie wpłynęła na notowania krajowego rynku długu. Scenariuszem bazowym jest utrzymanie 10-letniego benchmarku blisko 5,60 proc.” - przewidują analitycy BGK.

Złoty z rana pozostaje stabilny. Euro kosztuje 4,31 zł, a dolar amerykański 3,97 zł.