Poranek maklerów: Małe spółki powróciły na szczyt

W godzinach porannych giełdy azjatyckie w większości lekko spadają, ale Hang Seng traci niemal 2%. Kontrakty futures sugerują, że sesja w Polsce i Europie rozpocznie się zapewne lekką przeceną. W trakcie dnia poznamy Empire State Manufacturing Index oraz Raport Uniwersytetu Michigan, a także najuważniej obserwowane od dekad dane o wzroście płac w Japonii. W Polsce i kilku krajach europejskich opublikowane zostaną finalne dane o inflacji. Podejrzewamy, że potencjalna korekta może zacząć niedługo nabierać tempa – Seasonality AI podpowiada, że okres 18-23.03. jest statystycznie najlepszym, by otworzyć krótkie pozycje na S&P500, w ciągu ostatnich 10 lat taka strategia miałaby 100 proc. skuteczność.

WIG20 utrzymał się powyżej 2400 pkt

Adam Anioł, BM BNP Paribas Bank Polska

Czwartkowa sesja na globalnym rynku akcji przebiegała w spokojnej atmosferze, przy czym przeważała nieznacznie strona podażowa. W kalendarium makroekonomicznym dominowały odczyty ze Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony inflacja producencka za luty wskazała na presję cenową powyżej oczekiwań (1,6% r/r vs 1,1% r/r prognozy), a z drugiej sprzedaż detaliczna okazała się poniżej szacunków (+0,6% m/m vs 0,8% m/m). Dodatkowo niższy od prognoz okazał się odczyt tygodniowy wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (209 tys. vs 218 tys.). Finalnie powyższe publikacje okazały się umiarkowanie negatywne dla notowań na Wall Street, gdzie indeks S&P500 stracił blisko 0,30%. Podobną zmianę odnotował technologiczny Nasdaq100. Inwestorzy odebrali powyższy zestaw publikacji jako ryzyko wydłużenia okresu wyższych stóp procentowych. Było to widoczne w szczególności w umocnieniu dolara amerykańskiego względem euro, co przełożyło się na spadek EURUSD poniżej 1,09.

W powyższym otoczeniu skromnym wzrostem dzień kończyły warszawskie indeksy. WIG20 zyskał 0,17% i utrzymał się tym samym nad psychologicznym poziomem 2400 pkt. Nieco lepiej radziła sobie grupa najmniejszych spółek, której notowania zyskały blisko 0,30%.

Dziś GUS opublikuje lutowe dane o inflacji CPI. Ekonomiści BNP Paribas prognozują, że ceny konsumpcyjne wzrosły w poprzednim miesiącu o 0,5% m/m, a w konsekwencji roczna dynamika cen zwolniła do 3,2% r/r. Podwyżki względem stycznia dotyczyły m in paliw i żywności. Szacunek obarczony jest dodatkową niepewnością związaną z coroczną aktualizacją wag w koszyku służącym do wyliczania danych o inflacji (GUS dostosowuje koszyk tak by jak najbliżej odzwierciedlał on obecną strukturę wydatków konsumpcyjnych). Ekonomiści sądzą, że czynnik ten potencjalnie może przesunąć dane o inflacji o +/- 0,1-0,2 pp. W krótkim terminie niższe ceny surowców i mocniejszy złoty powinny oddziaływać tłumiąco na ceny dóbr konsumpcyjnych. W efekcie prognozy wskazują, że w marcu inflacja CPI zbliży się do wynoszącego 2,5% celu Narodowego Banku Polskiego. W dalszej części roku trajektoria rocznej dynamiki cen jest silnie zależna od czynników podatkowo-regulacyjnych.

Po wtorkowej mocnej sesji na GPW, ostatnie dwa dni to czas odreagowania. Niemniej WIG20 zdołał odrobić połowę strat wywołanych korektą z przełomu miesiąca. W naszej ocenie indeks blue chips przed atakiem na szczyt może jeszcze powrócić do testów wparcia w okolicach 2350 pkt. Należy mieć na uwadze, że dziś wygasają marcowe kontrakty, co w ostatnich godzinach handlu może przynieść nieco więcej zmienności na GPW.