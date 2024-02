Poranek maklerów: WIG20 oddala się od 2500 pkt

W godzinach porannych tracą rynku azjatyckie, około półtoraprocentowe przeceny mają miejsce w Szanghaju i Hongkongu. Notowania kontraktów futures sugerują niewielką przecenę na otwarciu handlu w Europie. Najciekawszą publikacją dnia będzie dziś odczyt amerykańskiego PKB za 4Q2023, ale jego wpływ na rynek powinien być marginalny. Wydaje się, że na wyznaczenie kierunku w tym tygodniu będziemy musieli zaczekać do jutra – styczniowe dane inflacyjne z Europy i grudniowe PCE w USA zapewne zadecydują o tym, czy wzrostowa passa zostanie podtrzymana.

Nowy historyczny szczyt we Frankfurcie

Adam Anioł, BM BNP Paribas Bank Polska

Wtorkowa sesja nie przyniosła większych zmian na głównych indeksach z rynku akcji, a dzień kończyły skromnymi wzrostami. Na wyróżnienie zasługuje niemiecki DAX który zyskał ponad 0,75% wspinając się na nowy historyczny poziom (ATH). Indeksy w Stanach Zjednoczonych również kończyły sesje umiarkowanymi wzrostami, mimo słabszych odczytów Indeks Fed Richmond oraz indeksu nastrojów Conference Board.

Wyraźnie in minus odstawał krajowy rynek akcji, gdzie WIG20 stracił 0,25% co może implikować konieczność odpoczynku przed atakiem na poziome 2500 pkt. Blue chips w największym stopniu ciążył sektor bankowy (WIG Banki -0,70%), gdzie może następować realizacja zysków po lutowym rajdzie. Na drugim biegunie znalazł się WIG Górnictwo oraz WIG Gry – oba subindeksy zyskały ponad 1,0%. Na plus wyróżniał sięmWIG40 ze wzrostem ponad 0,30% i nowym ATH, jednak i w przypadku grupy średnich spółek widać wyhamowanie trendu wzrostowego.

W dzisiejszym kalendarium makroekonomicznym brak ważniejszych publikacji. Mimo powyższego, w kontekście ostatnich komentarzy ze strony przedstawicieli banków centralnych, którzy wyczekują danych z gospodarki, zwracamy uwagę na szereg odczytów ze strefy euro dotyczących nastrojów wśród producentów oraz konsumentów za luty. Poznamy także rewizje dotyczące dynamiki PKB za 4Q23 dla USA. W przypadku rynku surowcowego, a konkretnie dla notowań ropy naftowej istotnym odczytem może być tygodniowa zmiana zapasów w Stanach Zjednoczonych.

Chociaż w ostatnich dniach na rynkach bazowych przeważały wzrosty, można dostrzec pewne „zmęczenie” strony popytowej, co w krótkim terminie może przynieść odreagowanie ostatnich wzrostów. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku krajowego rynku akcji, gdzie WIG20 od początku końca stycznia zyskał ponad 10%. W podobnej skali wzrosły notowania indeksu grupującego średnie spółki. Ewentualna korekta mogłaby być dobrą okazją do wejścia na rynek inwestorów indywidualnych, którzy w ostatnich miesiącach przyglądali się wzrostom. Potwierdzeniem powyższego są dane o napływach do funduszy. W samym styczniu z funduszy akcyjnych odpłynęło ponad 500 mln PLN, a za ostatnie 12 miesięcy jest to wartość -1,5 mld PLN.