Złoty w ostatnim czasie czekał na kolejny impuls i możliwe, że go dostał. Mowa oczywiście o informacji o odblokowaniu pieniędzy z KPO. Temat ten co prawda był już wcześniej „grany”, ale jednocześnie jest to też dobry pretekst, by zwiększyć siłę naszej waluty. Wycena dolara nadal więc utrzymuje się poniżej 4 zł, a euro po raz kolejny zjechało w okolice 4,30 zł.