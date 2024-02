Udana końcówka handlu

Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach przyniosła podtrzymanie relatywnie dobrych nastrojów wśród inwestorów, aczkolwiek początek obrotu w Europie tego nie zwiastował. Popyt otrzymał znaczące wsparcie dopiero po godz. 15:30, co sugeruje aktywność kapitału zza oceanu. W szerszym ujęciu inwestorzy czekają na dwa odczyty inflacyjne z USA, które rozpatrywane będą przez pryzmat potencjalnego terminu obniżki stóp ze strony Fed.

Lokalnie, w ramach WIG20, warto wspomnieć o 7,7% wzroście akcji Cyfrowego Polsatu, co wiązane jest z nadchodzącą rewizją benchmarku MSCI. Dobrze prezentował się również segment surowcowy gdzie KGH zyskał 2,7%, a JSW 3,3%. Na szerokim rynku warto wspomnieć o przejściowym prawie 8% podbiciu walorów Ten Square Games, który ogłosił skup akcji własnych. Wśród mniejszych spółek należy bliżej przyjrzeć się rykowi New Connect gdzie emitenci związani z sektorem konopnym zyskiwali dziś po ok. 50%, (Hemp, Cannabis, Labocanna) kontynuują dynamiczne zwyżki z piątku.

Z rynkowego punktu widzenia udana końcówka sesji neguje nieco słaby obraz rynku krajowego wobec zagranicznych benchmarków. W dalszym ciągu jednak WIG20 ma problemy ze sforsowaniem oporu w rejonie 2370-2400 pkt, który oddziela nas od kontynuacji „hossy”.

Konrad Ryczko

Analityk