Brak obniżek stóp w Polsce w 2024?

Choć szykuje nam się duże prawdopodobieństwo chwilowego dobicia inflacji do celu na poziomie 2,5%, to jednak prezes Glapiński wskazał, że istnieją mocne przesłanki do utrzymania stóp procentowych bez zmian. Na tej informacji wyraźnie skorzystał złoty, ale z drugiej strony obserwowaliśmy słabszą reakcję na polskim rynku giełdowym, przy umiarkowanych wzrostach na rynkach europejskich.

Stopy procentowe w Polsce zostały utrzymane na niezmienionym poziomie, to było zgodne z rynkowymi oczekiwaniami. Niemniej w samym komunikacie mogliśmy przeczytać o wielu czynnikach niepewności, co mogło sugerować bardziej jastrzębią postawę ze strony RPP. Tak też się stało. Prezes Glapiński powiedział dzisiaj, że jego zdaniem nie dojdzie w tym roku do większości w Radzie pod względem chęci obniżenia stóp procentowych. Oczywiście jest jeszcze dosyć wcześnie, a inflacja faktycznie w marcu może spaść do zakresu 3-4%, to jednak później może sporo odbić. Sam szef RPP przyznał, że inflacja może być nawet w punkcie, ale następnie w zależności od cen administrowanych nie wyklucza odbicia nawet do 8%! W takiej sytuacji powrót do obniżek stóp procentowych mógłby być nieuzasadniony. Właśnie dlatego istnieje duża szansa na brak obniżek. Już teraz rynek widzi dużą szansę na utrzymanie stóp procentowych bez zmian lub zaledwie 1 obniżkę, choć jeszcze kilka tygodni temu zakładał 3 obniżki. Czy faktycznie musimy poczekać na załagodzenie sytuacji dla kredytobiorców? Niekoniecznie.

Warto zauważyć, że złoty jest cały czas bardzo mocny. Mocniejszy niż rok temu, co powinno wpływać na obniżenie inflacji importowej. Po drugie może pojawić się presja ze strony innych banków. Jeśli Fed i EBC zetną stopy procentowe w pierwszej połowie tego roku, może pojawić się również perspektywa obniżenia stóp procentowych w Polsce. Oczywiście takiemu scenariuszowi sprzyjałoby utrzymanie obecnych udogodnień ze strony rządu w postaci zerowej stawki VAT na żywność czy dalsze mrożenie cen energii.

Złoty umocnił się wyraźnie w trakcie dzisiejszej konferencji i zyskiwał ok. 0,5% w stosunku do euro. Z drugiej strony obserwowaliśmy słabość na GPW. Bardzo mocno tracił sektor finansowy, a banki zwiększyły nawet swoją stratę w momencie stwierdzeń, że stopy procentowe będą utrzymane na wysokim poziomie nawet przez cały rok. Wysokie stopy procentowe to oczywiście wyższa marża odsetkowa, ale jednocześnie możliwy mniejszy popyt na kredyty.

WIG20 tracił dzisiaj ponad 1% przy całkiem pozytywnej sesji w Europie. DAX zyskał 0,4%, a CAC 40 zyskiwał aż 0,85%. W Azji królował Nikkei 225 ze zwrotem powyżej 2%. Na Wall Street w pierwszej godzinie handlu bardzo płaska sesja z niewielkim wzrostem Nasdaqa oraz nieco większym odbiciem Russell 2000.