Poranek maklerów: Co zakomunikuje inwestorom szef Fedu?

Ja chciałbym spojrzeć dziś na małe spółki, które tworzą indeks Russel2000. Wczorajsza sesja nie była korzystna i to niedźwiedzie dominowały. W konsekwencji ubyło ponad 15 punktów, co przekłada się na spadki o 0,76%. Mnie interesuje szerszy kontekst. O ile główne parkiety weszły w nieznane terytoria, to Russel2000 jest daleko od szczytu z 2021 roku. Brakuje mu ponad 20% do 2458 punktów. Od miesięcy podaż broni okolic równej ceny 2000 punktów. W grudniu udało się naruszyć ten opór, ale na krótko. Obecnie po raz kolejny trwa walka o to miejsce.

Polski zloty od grudnia ma gorszy okres. Z jednej strony nie powinno to dziwić, uwzględniając, że od wakacji tworzyła się jednorodna fala aprecjacji naszej jednostki monetarnej. W tym kontekście można mówić o korekcie tego ruchu. Na EURPLN jest ona relatywnie mała, bo liczy ok. 12 groszy. Jednak w przypadku CHFPLN jest to dwa razy więcej. Oznacza to, że mocny frank szwajcarski zdyskontował ponad połowę poprzedniej fali. Od początku roku panuje względny spokój, co tworzy opór 4,70. Jego ewentualne pokonanie otworzy drogę do ubiegłorocznych maksimów, czyli 4,90. Dopóki to nie nastąpi, to jest nadzieją na dalsze umocnienie PLN w kierunku 4,46.