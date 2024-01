Piątkowe przebudzenie byków na GPW

Być może jednak, to co działo się w kończącym się tygodniu na rynku, było tylko ciszą przed burzą. Do gry wchodzi bowiem w środę Rezerwa Federalna. Zmiany stóp procentowych nie należy się spodziewać, ale możliwy jest sygnał sugerujący, kiedy może dojść do pierwszej obniżki stóp. Poza tym będzie to także ważny tydzień z perspektywy publikacji wyników w USA. Inwestorzy... zapnijcie pasy!