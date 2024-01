Poranek maklerów: Na WIG20 opór się trzyma, Hang Seng razi słabością

Korekta a-b-c i do przodu?

Piotr Neidek, BM mBanku

Kontrakty terminowe DAX future powoli zbliżają się do styczniowego denka. Jak na razie forma spadków, które obowiązują od połowy grudnia, wskazuje na korektę, a nie impuls bessy. Płaskie fale, mocniejsze podbicia i wyciąganie zmienności w czasie. To zazwyczaj wskazuje na konsolidację, która stanowi formę odpoczynku. Na rynku kasowym trwa obrona zeszłorocznego sufitu. DAX także i wczoraj zdołał wybronić się przed mocniejszymi spadkami. Strefa 16.5k pozostaje utrzymana, chociaż niedźwiedzie kilka razy łapą zahaczyły o newralgiczne poziomy. Nawet słabo zachowujący się sDAX, wykazał się niechęcią do dalszej podróży na południe. To może okazać się wskazówką na dzisiejszą sesję. Czy okaże się ona pomocna we środę, okaże się w najbliższych godzinach.

We wtorek cała rodzina DJ’ów znalazła się pod kreską. Tracił zarówno indeks użyteczności publicznej, jak i transportowy. W tym roku na szczytach znalazł się tylko DJIA. Taka rozbieżność nie jest argumentem na korzyść byków. Podobnie jak i to, że Russell2000 cofnął się pod poziom 2000 punktów. Wczoraj zaś odnotował najniższą wartość od ponad miesiąca.

We wtorek wzrosły rentowności dziesięcioletnich obligacji. Trwająca korekta wzrostowa schładza nastroje panujące na rynkach akcyjnych. Długoterminowym zagrożeniem dla inwestorów z Wall Street pozostaje cofająca się inwersja na rynku długu. Rentowność dziesięciolatków różni się od dwulatek już tylko o 0.178 punktów procentowych. Od lipcowych rekordów (1.08 pp) krzywa dochodowości mocno się zmieniła. Jak pokazuje historia, nie samo zjawisko inwersji jest istotne dla inwestorów, co moment jej zakończenia.

Tzw. tranzycja, czyli powrót do normalności, wielokrotnie poprzedzał silne spadki cen akcji na Wall Street. Obecnie za pożyczanie na krótki termin płaci się więcej niż na długi. Ten stan jednak nie będzie trwał wiecznie i w końcu krzywa rentowności odwróci się. Tak jak to miało miejsce w lipcu 1998r., grudniu 2000r. oraz czerwcu 2007r. Były to jednak te momenty na rynkach kapitałowych, kiedy udział akcji w portfelach powinien być marginalny. Na chwilę obecną byki mają jeszcze nieco zapasu czasu, jednakże rok 2024 może okazać się przełomowy.

Wydarzenia na rynku długu od kilku tygodni ciągną w dół rynek akcji nad Wisłą. Wczoraj euro dotarło do oporu 4.4zł, co może zachęcić do ponownego umocnienia się złotego. Taki scenariusz byłby korzystny dla WIG20, który także dotarł do ciekawego miejsca na wykresie. Strefa 2200 punktów zatamowała przecenę i indeks odbił się od niej. Wtorkowe zamknięcie było takie same jak otwarcie. Dolny cień i płaski korpus definiuję świeczkę doji, której niewiele zabrakło do podręcznikowego młotka.