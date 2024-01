Poranek maklerów: Walka o utrzymanie 2200 pkt

W godzinach porannych bardzo słabo zachowuje się Azja. O 2% niżej znajduje się Hang Seng, ciągnięty w dół przez notowania banków, znajdujących się pod presją z uwagi na plany ratowania deweloperów przez sektor (listę 41 spółek, które mogą zgłaszać się po pomoc opublikował Ping An Bank). Pomimo nieustannego osłabienia jena względem dolara swoją niezwykłą passę sześciu zwyżkowych sesji z rzędu w niełatwym otoczeniu zewnętrznym przerwało Nikkei – w naszej ocenie znaleźliśmy się w wymarzonym punkcie do realizacji zysków na akcjach japońskich. Notowania kontraktów futures na europejskie i amerykańskie indeksy są wyraźnie ujemne, sugerując słabe otwarcie w Polsce i na kontynencie. Rynek wydaje obawiać się m.in. tego, co w godzinach wieczornych powie C. Waller z FOMC. Poranne odbicie rentowności długu w USA sugeruje, że agresywne zakłady na obniżkę stóp w marcu mogą zacząć być redukowane. Niepewnie wygląda też sytuacja geopolityczna – Iran wystrzelił wczoraj rakiety na cele w Iraku i Syrii, które określił jako „centrale szpiegowskie” Izraela.

Zagraniczni inwestorzy realizują zyski

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska

Po nieudanej piątkowej próbie odbicia, GPW kontynuowała wczoraj tegoroczną korektę. WIG20 spadając prawie 1,5% zbliżył się tym samym do poziomu 2 200 pkt., który może stanowić kolejne wsparcie (lokalne minima z końca i maksimum z początku listopada) po ponad 5% zniżce blue chipów od początku miesiąca. Mocniejszy spadek WIG20 oraz mWIG40 względem tylko niewielkiej zniżki sWIG80 sygnalizuje prawdopodobną realizację zysków przez inwestorów zagranicznych, po tym jak krajowy parkiet wykazywał relatywną siłę w końcówce ubiegłego roku. Potwierdza to także umiarkowana korekta notowań złotego, który w relacji do USD ponownie zbliżył się do 4,0. Jeżeli chodzi o zachowanie poszczególnych spółek, to po gwałtownej wyprzedaży z piątku, odbicie zanotowały walory Dino Polska (+1,4%) tym samym będąc najsilniejszym komponentem WIG20. Na plusie dzień zakończyły także notowania Pepco i OrangePL. Z drugiej strony najmocniej spadały również spółki konsumenckie, czyli Allegro oraz LPP, prawie 1,9% tracił także indeks WIG-Banki.

Spadki na krajowym rynku akcji wpisuje się w zachowanie giełd zagranicznych, które korygują mocne wykupienie obserwowane pod koniec roku. Przy czym z uwagi na brak sesji w Stanach Zjednoczonych (święto - Dzień Marina Luthera Kinga), zmienność i obroty na europejskich parkietach były stosunkowo niskie, a dodatkowo nie mieliśmy również wczoraj w kalendarzu makroekonomicznym istotniejszych odczytów.

W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na odczyt inflacji bazowej (bez cen żywności i energii) dla Polski – rynkowy konsensus spodziewa się spowolnienia tempa wzrostu z 7,3% w listopadzie do 6,9% w grudniu. Inwestorzy mogą także zwrócić uwagę na indeks instytutu ZEW dla Niemiec za styczeń. Cały czas istotne są także wydarzenia geopolityczne na świecie, czyli m.in. wpływ niedzielnych wyborów prezydenckich w Tajwanie na stosunki tego kraju z Chinami, eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie (brak żeglugi po Morzu Czerwonym) albo polityka krajowa w USA (początek prawyborów w Partii Republikanów w stanie Iowa od wczoraj, dyskusja nad limitem zadłużenia na posiedzeniu Kongresu zaplanowana na piątek).

Poziom 2200 pkt tuż, tuż

Piotr Neidek, BM mBanku