Biedronka hamuje odbicie na WIG20

Pierwsze spot ETFy na Bitcoina, które przyniosły ostatecznie spadki na kryptowalutach. Rozpoczęcie ataków na pozycje bojówek Huti przez USA i Wielką Brytanię, co przyniosło zawirowania na rynku ropy. Do tego znów niższe perspektywy inflacji i rozpoczęcie sezonu wyników na Wall Street. To wszystko dzieje się na świecie w ostatnim czasie. Z kolei na naszym podwórku również zwraca się uwagę na wyniki. Dzisiaj inwestorzy patrzą się na wyniki spółek powiązanych: Inpost dla Allegro oraz Biedronki dla Dino. To właśnie ta druga para odpowiada za mocne wyhamowanie próby odbicia na WIG20.

Ponad 11% cofnięcie na Dino to efekt publikacji wyników Biedronki, największej sieci detalicznej w Polsce należącej do portugalskiego Jeronimo Martins. Przychody Biedronki w IV kwartale wzrosły o 17,2 proc. r/r do 5,69 mld euro, a w całym 2023 roku wzrosły r/r o 22,3 proc. do 21,5 mld euro. Właściciel Biedronki, Jeronimo Martins przekazał jednak, że sprzedaż denominowana w PLN wzrosła w IV kw. w ubiegłym roku o 9,4%, a wskaźnik porównywalny sprzedaży wzrósł o mniej więcej 5,1% wobec ponad 14% średniej dla całego 2023, co sugeruje spadkową dynamikę w ostatnim (teoretycznie) rekordowym kwartale. Stawia to spory znak zapytania nad wynikami i mnożnikową wyceną Dino, którego raport poznamy dopiero w marcu.

Z drugiej strony mamy jednak lidera wzrostów na WIG20, czyli Allegro. Spółka ma za sobą świetną sesję i odbija po spadkach z początku stycznia, gdy obawy napędzane były głównie przez kończący się okres 'lockup' i możliwą budowę przyspieszonej księgi popytu (ABB). Obawy te jednak nie zmaterializowały się, a bardzo dobre wyniki InPostu sugerują, że także Allegro może pozytywnie zaskoczyć rynek. Połączenie obu tych czynników potencjalnie może otworzyć walorom drogę na wyższe poziomy.

Patrząc z perspektywy globalnej, inwestorzy poznali dziś pierwsze raporty finansowe za IV kwartał 2023 roku. Tradycyjnie 'sezon' rozpoczął się od amerykańskich instytucji finansowych, przed otwarciem sesji na Wall Street. Wśród dzisiejszych raportów znalazły się BlackRock, Wells Fargo, JPMorgan i Citigroup. Akcje BlackRock i Wells Fargo cofały się, natomiast Citigroup zyskał, gdyż pomimo słabszych wyników zamierza mocno ograniczyć koszty m.in. poprzez falę zwolnień. Rosną również akcje J.P. Morgan, który spodziewa się wyższego wyniku odsetkowego w 2024 roku. Ogólnie obserwujemy ponownie trend bardzo wysokiego bicia konsensusu zysków i niewielkiego bicia konsensusów dla przychodów.

DAX zyskał dzisiaj niemal 1,0%, a amerykańskie indeksy weszły w tryb spadkowy na koniec tygodnia. S&P 500 oraz Nasdaq tracą po 0,1%. WIG20 zyskał dzisiaj 0,1%, ale byłoby zdecydowanie więcej, gdyby nie mocne cofnięcie Dino. Póki co, efektu stycznia na rynkach na razie nie widać.