Bitcoin już na papierowej giełdzie

Po wielomiesięcznych bataliach amerykański SEC był niemal zmuszony do kapitulacji i musiał wydać zgodę na utworzenie takich funduszy. Teraz rynek kryptowalut będzie dostępny dla zdecydowanie szerszego grona inwestorów, choć oczywiście nie oznacza to, że Bitcoin stał się bezpieczną inwestycją, co jednoznacznie podkreśla Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd w USA. Poza tym wydarzeniem poznaliśmy dane dotyczące inflacji w USA, które mogą nieco odsunąć w czasie, pierwszą obniżę stóp procentowych przed Fed.

SEC w środę wieczorem podał informacje o zatwierdzeniu 14 funduszy ETF opartych na Bitconie. Warto zauważyć, że zatwierdzenie dotyczy takich gigantów z rynku zarządzających aktywami jak Blackrock, Invesco, Fidelty czy Valkyrie. Jednocześnie szef SEC, czyli amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, wskazał, że nie jest to poparcie dla samego Bitcoina i rynku kryptowalut. W oświadczeniu SEC można przeczytać, że inwestorzy powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na dużą zmienność kryptowalut oraz zaangażowanie brudnych pieniędzy na tym rynku. Decyzja ta była już od dawna wyczekiwana, choć jednocześnie widać, że rynek kryptowalut wciąż ma się bardzo dobrze, nie doszło do jakiejś wyraźnej realizacji zysków. Inwestorzy skupieni na innych kryptowalutach mają nadzieje, że decyzja SEC otworzy drogę dla funduszy na inne kryptowaluty.

Oprócz tego warto przytoczyć publikację dzisiejszych danych inflacyjnych z USA. Dane pokazały, że inflacja za grudzień przyspieszyła do 3,4% r/r z poziomu 3,1% r/r, choć jednocześnie inflacja bazowa spadła z 4,0% r/r do 3,9% r/r. Oczekiwano jednak niższego odczytu na poziomie 3,8% r/r. Wyższa inflacja może odsunąć w czasie pierwszą obniżkę stóp procentowych przez Fed. To właśnie spekulacje na temat pierwszej obniżki doprowadziły do gigantycznego rajdu na Wall Street, dzięki któremu indeksy amerykańskie sięgnęły nowych historycznych szczytów pod koniec zeszłego roku. Chociaż pewna ilość obniżek stóp pewnie będzie w tym roku zrealizowana, to jednak obecnie rynek wycenia 67% szansy na obniżkę w marcu, a pod koniec zeszłego roku było to ponad 80%.

Ogólnie nastroje na rynku akcji nie należą dzisiaj do najlepszych. Po godzinie 18 indeks S&P 500 traci 0,7%, natomiast Nasdaq zniżkuje o 0,9%. Również w Europie spadki na większości indeksów wynosiły ponad 0,5%. Indeks WIG20 stracił ponad 1%. Bardzo dobrze ma się japoński Nikkei, który raz po raz wychodzi na nowe historyczne szczyty, wobec braku planów wyjścia z ujemnych stóp procentowych przez Bank Japonii.

Michał Stajniak, CFA