Ożywienie na GPW przy dalszych globalnych spadkach

Kontrakty na indeks WIG20 zaliczyły od lokalnego szczytu z 28 grudnia do lokalnego dołka z 5 stycznia nawet 7% cofnięcie. Za sprawą ostatnich 3 sesji, spadki zostały zredukowane o ponad 1/4 i dzisiaj wzrosty są kontynuowane, nawet pomimo żadnych zmian ze strony komunikacji Rady Polityki Pieniężnej na temat stóp procentowych. Co dalej z GPW? Jak ma się globalny rynek w drugim tygodniu nowego roku?

Indeks WIG20 zaliczył dzisiaj niewielkie wzrosty, a konkretnie 0,37%. Patrząc jednak na zachowanie indeksów w Europie oraz w USA i tak WIG20 znajdował się na czele rankingu zyskujących. Jedynie w trakcie sesji azjatyckiej obserwowaliśmy nieco większe wzrosty w Japonii czy na Antypodach. Warto też zwrócić uwagę na dzisiejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej na temat wysokości stóp procentowych. RPP nie zaskoczyła i utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa pozostaje na poziomie 5,75%. Co ważne, przy inflacji 6,1% realne stopy procentowe są bardzo niedaleko od pozytywnych poziomów, co teoretycznie mogłoby być zagrożeniem dla rynku akcyjnego. Z drugiej strony realne pozytywne stopy procentowe mogłyby sprowadzić więcej kapitału zagranicznego, a ten krajowy, który obecnie korzysta z wysokich stóp procentowych, mógłby zacząć szukać wyższych stóp zwrotu, np. na rynku akcyjnym. Warto wspomnieć, że polski rynek jest wciąż bardzo tani, patrząc na takie wskaźniki jak cena do zysku czy cena do wartości księgowej. Dotyczy to nie tylko spółek z WIG20, gdzie duży udział mają spółki zależne od decyzji politycznych, ale również z indeksu średnich spółek mWIG40 czy szerokiego WIGu. Dwa ostatnie wspomniane indeksy znajdują się bardzo wysoko w porównaniu do WIG20, ale wciąż ich wyceny są zdecydowanie mniejsze niż zagraniczne odpowiedniki. Właśnie dlatego można pokusić się o tezę dalszego wzrostu na polskim rynku w przypadku braku wystąpienia recesji.

Z kolei globalnie rynek obawia się czwartkowego odczytu inflacji w Stanach Zjednoczonych. Chociaż konsensus nie widzi szansy na duże odbicie inflacji, to rynek obawia się podobnego zaskoczenia jak w przypadku danych z rynku pracy za grudzień, które wypadły bardzo pozytywnie. Wyższa inflacja zniwelowałaby szanse na pierwszą obniżkę stóp procentowych w marcu ze strony Fed, co mogłoby zaszkodzić rajdowi na Wall Street, który i tak ucierpiał na przełomie poprzedniego i bieżącego roku.

Ważnym aspektem dla rynków jest również możliwość zatwierdzenia pierwszego ETFa w USA na rynek spot Bitcoina. Oczekuje się, że taka decyzja mogłaby mieć miejsce już jutro, a pierwsze notowania takiego funduszu na rynku amerykańskim mogłoby się odbyć już w czwartek. Z pewnością będzie to przełomowe wydarzenie, choć niekoniecznie może wydrenować chęć inwestorów do porzucenia akcji na rzecz kryptowalut.

Michał Stajniak, CFA