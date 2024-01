Od poranka rynek został zmuszony do uwzględnienia w cenach wczorajszych spadków na Wall Street i przecen na rynkach europejskich, które w wtorek zdawały się opierać nastrojom w USA. W istocie pierwsza połowa sesji przyniosła prostą kontynuację wczorajszej przeceny i zejście WIG20 w rejon 2265 pkt. Środkowa faza była już konsolidacyjna, gdy w końcówce dnia WIG20 znalazł się w pobliżu porannego otwarcia i zredukował przeszło procentową stratę do ledwie -0,36 procent. Obrót wyniósł blisko 1 mld złotych licząc tylko dla koszyka blue chipów i przeszło 1,2 mld złotych na całym rynku. Z perspektywy końca sesji widać, iż jedynym ważnym sektorem, który obronił się przed przeceną były banki. Indeks WIG-Banki zyskał dziś 0,76 procent, a w grupie na plan pierwszy wybiły się zwyżki PKO i Pekao po przeszło 0,8 procent. Zachowanie banków jawi się jako echo dobrej postawy sektora na świecie i spekulacji, iż właśnie spółki bankowe będą jednym z najlepszych zakładów w zaczynającym się właśnie roku. Sesja wygląda też ciekawie z perspektywy technicznej, która sygnalizuje, iż popyt skutecznie skontrował podaż na pierwszym wsparciu w rejonie 2265 pkt. Odbicie jest sygnalizowane przez dynamiczny dolny cień świecy dziennej, ale zasadnym wydaje się założenie, iż rynek wyprzedzał dziś wydarzenia na świecie. Zbudowanie samotnego wygaszenia korekty w kontrze do nastrojów w otoczeniu – zwłaszcza po okresie relatywnej siły rynku wobec otoczenia – jawi się jako skazane na porażkę. W czwartek wiele będzie zależało od tego, jak rynki bazowe oraz waluty przyjmą wymowę publikowanych dziś wieczorem protokołów z ostatniego posiedzenia FOMC, a w szerszej perspektywie publikacje comiesięcznych raportów z rynku pracy w USA i wreszcie odczytów inflacji, które będą analizowane przez pryzmat oczekiwań wobec zmian w polityce Fed i EBC.

Adam Stańczak

Analityk

DM BOŚ Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.