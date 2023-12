Przed południem WIG20 znalazł się 0,8 proc. na plusie. Z kolei WIG rósł o prawie 0,6 proc., powracając po krótkiej przerwie powyżej poziomu 79 tys. pkt.

Reklama

Popyt w Warszawie wspierają optymistyczne nastroje panujące na pozostałych europejskich giełdach. Większość głównych indeksów na giełdach Starego Kontynentu rozpoczęła notowania na plusach. Kupujący mają więcej do powiedzenia zarówno na zachodnioeuropejskich parkietach, jak i rynkach z naszego regionu, ale zasięg wzrostów głównych indeksów jest dość ograniczony.

Beneficjentami pozytywnych nastrojów są m. in. posiadacze największych firm z GPW. Pozytywnie wyróżniają się walory Pepco oraz największych banków PKO BP i Pekao, notując najbardziej okazałe zwyżki kursów z całego indeksu. Po przecenie z minionego tygodnia do łask inwestorów wróciły papiery spółek surowcowych, gdzie prym wiodą papiery KGHM. Ponadto do zwyżek podłączyły się akcje PZU i Cyfrowego Polsatu. Z pozytywnych nastrojów nie mogą natomiast dziś skorzystać posiadacze walorów CD projektu i LPP, które są pod presją sprzedających, choć skala przeceny jest dość ograniczona.

Nieco mniejszym powodzeniem cieszą się walory firm notowanych na szerokim rynku, gdzie przewagę mają sprzedający. Lepiej prezentują się spółki skupione w indeksie sWIG80, który przed południem ustanowił nowy rekord wszech czasów, zwyżkując o ponad 0,6 proc. Najbardziej okazałymi zwyżkami kursów w tym gronie mogą się pochwalić Kogeneracja, Instal Kraków i Lubawa. Równocześnie wyraźnie w tyle zostały średnie spółki z indeksu mWIG40, gdzie inwestorzy bardziej są zainteresowani realizacją zysków, choć jest kilka pozytywnych wyjątków. Najbardziej przekonujące wzrosty w tym segmencie notuje Budimex.