Poranek maklerów: Nowy rekord WIG i… odpoczynek

Na azjatyckich parkietach jak na razie bez przełomów. Shanghai Composite Index pozostaje w długoterminowym trendzie spadkowym i wciąż nie pokonał kluczowych oporów. Hang Seng Index utrzymuje się wewnątrz spadkowej konsolidacji w ramach bessy. KOSPI walczy ze średnią dwustusesyjną i jak na razie korzysta z faktu obrony dwudziestoletniej linii trendu wzrostowego. A Nikkei225 stara się przebić się tegoroczny sufit i wydostać się z kilkumiesięcznej konsolidacji.

Na europejskich parkietach pojawiło się wczoraj sporo czerwieni. W Londynie i w Paryżu miały miejsce niewielkie spadki największych spółek. Słabiej radziły sobie za to mniejsze tematy. Niedźwiedzie mocniej śrubę dokręciły w Budapeszcie spychając BUX na południe. Indeks zamknął się na najniższym poziomie w tym miesiącu. Ciekawa sesja miała miejsce we Frankfurcie. DAX zamknął się na zero, ale druga i trzecia linia Deutsche Boerse została rozbita w całości. Dwa najsłabsze indeksy w Europie to właśnie mDAX(-1.7%) oraz sDAX(-2.3%). Kluczowe wsparcia jak na razie trzymają, ale np. benchmark średniaków zatrzymał się pod oporem, co może pokrzyżować plany byków.

Główne indeksy w USA wyrysowały wczoraj formację harami. Nie jest ona może tak silna i negatywna w odczuciu jak objęcie bessy, jednakże stanowi ostrzeżenie o słabnącym popycie. Nasdaq100 jest świeżo co po naruszeniu tegorocznych maksimów. Nadal jednak temat podwójnego szczytu może się zmaterializować. Indeks S&P500 stracił wczoraj jedynie -0.2%, ale poniedziałkowe wykupienie i podejście pod strefę oporu 4.6k sprawia, że formacja harami może przyczynić się do realizacji zysków. Kluczowe wsparcia jak na razie pozostają bezpieczne. W przypadku indeksu szerokiego rynku na uwagę zasługuje 4393 i w tym tygodniu do tej wysokości byki są jak na razie bezpieczne.

WIG zaliczył nowy rekord hossy. W ciągu sesji bykom udało się wypchnąć indeks nad poniedziałkowe maksimum. Jednakże wg cen zamknięcia szczyt sprzed dwóch lat nadal pozostaje niewybity. Wyzwaniem wciąż jest wypchnięcie ceny close powyżej 74813.2pkt, a najbezpieczniej byłoby finiszować powyżej 75k. Z nowym rocznym rekordem zakończył wczoraj sesję WIG20USD. Wprawdzie zloty stracił na wartości, ale ww. benchmark zdołał zarówno poprawić maksimum jak i utrzymać poniedziałkowe wsparcie.

Na uwagę zasługuje druga i trzecia linia GPW. mWIG40 jak na razie świetnie sobie radzi na rocznych szczytach. Konsekwentnie oddala się od wsparcia 5178 w stronę historycznych szczytów ustanowionych w listopadzie 2021r. Do poziomu 5831 punktów brakuje kilku procent, a momentum wciąż sprzyja bykom.

Górą z trójkątnej konsolidacji wybił się sWIG80. Udana obrona średniej dwustusesyjnej posłużyła jako pretekst do zainicjowania nowego impulsu. Wczoraj niewiele zabrakło do przebicia się przez wrześniowe maksimum. Jednakże energia skumulowana wewnątrz trójkąta sprzyja dalszym wzrostom. To, co mogłoby przeszkodzić w kontynuacji zwyżki, to ewentualne odwrócenie się kapitału od małych spółek. Wczoraj na Deutsche Boerse to właśnie maluchy najmocniej oberwały od niedźwiedzi.