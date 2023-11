WIG otarł się o szczyt, ale na razie go jeszcze nie zdobył

Chociaż nastroje na globalnych rynkach wydają się być całkiem dobre, to rodzime indeksy wydają się odstawać od światowego trendu. Jest to jednak związane z realizacją potężnych zysków, które miały miejsce na początku tego tygodnia i mogły być po części związane z pozytywnym nastawieniem inwestorów do nowo tworzącej się władzy w Polsce. Oprócz tego dane dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce okazały się być pozytywną niespodzianką, co dodatkowo mogło pozytywnie nastawić inwestorów do perspektyw rynku kapitałowego w Polsce.