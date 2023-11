Euforyczna zwyżka na Wall Street, Europa nieznacznie w tyle

Pomimo że sesja na głównych indeksach giełdowych ze Starego Kontynentu rozpoczęła się wyżej, tak ostatecznie niemiecki DAX zamknął dzień tylko 0,3% na plusie. Z kolei londyński FTSE 100 stracił 0,39%, a francuski CAC 40 zniżkował 0,16%. Patrząc na wykres kontraktu opartego o indeks DAX (DE30 na platformie xStation) notowania przetestowały dziś kluczowy opór w rejonach 15300 pkt, gdzie pojawiła się reakcja sprzedających. Zgodnie z klasycznymi założeniami analizy technicznej, odbicie się ceny w tym miejscu może być bardzo negatywne w skutkach i doprowadzić do wymazania ostatnich dynamicznych wzrostów. Dzień zakończył się jednak be wyraźnego sygnału podażowego, dlatego też kluczowa dla dalszego kierunku w krótkim terminie będzie pierwsza sesja po weekendzie. Jeśli indeks utrzyma się poniżej 15300 pkt, może dojść do realizacji zysków. Z drugiej strony przełamanie wspomnianego oporu w górę, otworzy drogę do poziomu 15600 pkt.

Kluczowym wydarzeniem dnia była publikacja danych z rynku pracy w USA, które to utwierdziły rynek w przekonaniu, że Fed mógł już zakończyć cykl podnoszenia stóp procentowych. W środowym przemówieniu prezes Fed powiedział, że znormalizowanie się sytuacji na rynku pracy będzie konieczne do zmniejszania presji cenowej. Raport NFP potwierdził trend, a faktyczne dane wypadły gorzej od oczekiwań. Jak wynika z dzisiejszego odczytu, gospodarka USA dodała w październiku 150 tysięcy nowych miejsc pracy w porównaniu z oczekiwaniami na poziomie 180 tysięcy. Ponadto bezrobocie wzrosło do 3,9% wobec oczekiwań zakładających 3,8%. Pozytywna reakcja na rynku akcji jest wynikiem oczekiwań dotyczących grudniowego posiedzenia FOMC, szanse na podwyżkę wyraźnie zmniejszyły się po dzisiejszych danych. Aktualnie szacuje się, że z 90% prawdopodobieństwem Fed utrzyma stopy procentowe.

Przed godziną 19:00 główne indeksy giełdowe z USA notują solidne wzrosty. Najlepiej radzi sobie Russell 2000 zrzeszający spółki o małej kapitalizacji, ruch w górę sięga tutaj 2,6%. Technologiczny Nasdaq także radzi sobie bardzo dobrze i zyskuje 1,3%, z kolei S&P500 i Dow Jones dodają odpowiednio 1,07% i 0,77%. Wysokie zamknięcie tygodnia daje szansę na dobry start po weekendzie. Na wykresach głównych indeksów giełdowych z Wal Street pojawiły się bowiem sygnały techniczne sugerujące zakończenie korekty spadkowej trwającej od początku sierpnia.

