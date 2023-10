Choć wczorajsze wyniki Mety okazały się lepsze od prognoz, to inwestorów zaniepokoiły prognozy. Wszystko po rozczarowujących wynikach z działalności chmurowej Alphabetu. Przyszłość największych gigantów technologicznych nie rysuje się więc aż tak różowo. Również źle zostały przyjęte wyniki Boeinga, a spółka traciła w handlu posesyjnym blisko 3%. Pozytywnie zaskoczył natomiast IBM. Dziś poznamy raporty Amazona, Intela, Forda oraz Mastercard.

Niemiecki Dax trzyma się nieco lepiej ze względu na mniejszy udział spółek technologicznych, ale i tak schodzi na minima poniżej 14800 pkt., gdzie w dalszej kolejności można patrzeć na 14600 pkt.

Notowania ropy odbiły wskutek zmniejszania szans na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Premier Izraela poinformował o przygotowaniach do inwazji lądowej na Strefę Gazy. To także wspiera złoto, które ponownie rusza w kierunku 2000 USD za uncję. Wzrost ryzyka geopolitycznego związanego z konfliktem także nie pomaga inwestorom. Na dodatek amerykańskie rentowności w przypadku papierów 10-letnich natomiast ponownie ruszyły w kierunku 5%.

Dziś w kalendarium makroekonomicznym uwagę należy zwrócić na pierwszy szacunek wzrostu gospodarczego za III kw. w USA. Jak co tydzień publikowane będą także dane z rynku pracy. Najważniejszym wydarzeniem będzie jednak decyzja EBC i konferencja prasowa po posiedzeniu. We wtorek dane PMI obrazujące poziom koniunktury gospodarczej na początku IV kw. nie napawały optymizmem, co może przekładać się na łagodzenie przekazu. Z drugiej strony inflacja cały czas pozostaje problemem. Choć cykl podwyżek w strefie euro zakończył się już, to w arsenale działań znajduje się jeszcze temat reinwestowania zapadających papierów oraz kwestia stopy rezerw obowiązkowych.