Rynek na rozdrożu. Łatwa hossa już się skończyła

Jak wybory w USA mogą wpłynąć na rynki? – Z kwestii, które poprawiły się w stosunku do naszych założeń na III kwartał, należałoby wymienić przede wszystkim inny scenariusz wyborczy w USA. Rezygnacja Joe Bidena i pojawienie się Kamali Harris spowodowały załamanie strategii Donalda Trumpa – mówi Buczek. Jego zdaniem można nawet mówić o pewnym zmniejszeniu poziomu ryzyka z tego tytułu, przynajmniej w sierpniu. – Do wyborów pozostały jeszcze dwa miesiące, więc jeszcze sporo czynników ryzyka może się zmaterializować, ale wydarzenia ostatnich tygodni na amerykańskiej scenie politycznej mogły w pewnym stopniu przyczynić się do poprawy koniunktury – tłumaczy prezes Quercusa TFI.

Co do cięcia stóp przez banki centralne to według Buczka sytuacja jest komfortowa. – Proces obniżania stóp się rozpoczyna, a jego dynamika będzie powiązana z sytuacją na rynkach i bieżącymi danymi makro. Jedyną niewiadomą pozostaje to, kiedy nasza Rada Polityki Pieniężnej włączy się w ten proces. Mam nadzieję, że nie za późno – zaznacza.

Według Łapińskiego w obecnych okolicznościach wzrost zmienności na rynkach jest wysoce prawdopodobny, ale nie stawia on krzyżyka na GPW. – Nie powinno to jednak specjalnie przeszkadzać polskiej giełdzie. Rynek daje możliwość skomponowania portfela z dobrze zarządzanych i nisko wycenianych wskaźnikowo spółek. Ale też taka „łatwa” hossa jak od października 2022 r. do lata bieżącego roku już się skończyła – zaznacza.

Buczek przypomina, że wrzesień statystycznie nie jest dobrym miesiącem dla akcji. – Wybory w USA mogą być jeszcze powodem podwyższonej zmienności aż do października, choć na razie ich przebieg zaskakuje inwestorów in plus – przyznaje.