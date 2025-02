Perspektywa końca wojny pomaga złotemu, rublowi i forintowi

To, co w ostatnim czasie szczególnie pomaga naszej walucie, to dobre nastroje rynkowe, które są napędzane spekulacjami na temat potencjalnego zakończenia wojny za naszą granicą. I chociaż wciąż szczegółów w tej sprawie jest bardzo mało, to inwestorzy zdają się chętnie kupować plotki. Pytanie otwarte czy później będą jednocześnie sprzedawać fakty? – W przypadku złotego powstała narracja, że dzięki zakończeniu wojny przestaniemy być krajem frontowym, co odblokuje duże napływy kapitału. Sama ta teza jest trochę naciągana z dwóch względów. Po pierwsze, na rynku niespecjalnie było już jakieś dyskonto z tytułu frontowego rynku. Sama para EUR/PLN akurat nie jest najlepszym miernikiem, ale sam fakt, iż przed agresją mieliśmy poziomy w okolicach 4,50 jest tu znaczący. Ponadto zmiana podejścia do naszego rynku docelowo zależeć będzie od charakteru porozumienia – czy aby na pewno usunie ono ryzyko geopolityczne. Niemniej na ten moment złotemu zdaje się sprzyjać w zasadzie wszystko: dobre nastroje na rynkach globalnych, restrykcyjna postawa RPP i teraz dodatkowo percepcja rynków w zakresie rozmów wokół Ukrainy – wskazuje Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.