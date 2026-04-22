Grupa kapitałowa Selena FM, do której należy Izolacja-Jarocin, największe wyzwania w zależnej firmie widzi w uporządkowaniu i optymalizacji kluczowych procesów wewnętrznych, rozwoju kompetencji organizacyjnych oraz wzmocnieniu standardów i jakości zarządzania. Realizacji tych celów ma służyć m.in. ogłoszona na początku kwietnia zmiana w zarządzie. W jej następstwie ze stanowiska prezesa Izolacji-Jarocin odwołano Piotra Widawskiego oraz czasowo powierzono obowiązki prezesa Agnieszce Szymańskiej, członkowi rady nadzorczej.

Selena FM oczekuje, że Izolacja-Jarocin wróci na ścieżkę wzrostu

Zarząd Seleny FM przekonuje, że cały czas dostrzega potencjał rynkowy w giełdowej spółce. – W dłuższej perspektywie liczymy, że podjęte działania pozwolą na powrót Izolacji-Jarocin na ścieżkę wzrostu, przywrócenie stabilnych podstaw jej funkcjonowania, a finalnie na pełne wykorzystanie potencjału oraz odbudowę pozycji rynkowej – przekonuje Sławomir Majchrowski, prezes Seleny FM. Dodaje, że rada nadzorcza Izolacji-Jarocin, na bazie przeprowadzonych analiz, zidentyfikowała obszary wymagające w spółce uporządkowania i wzmocnienia. Obecnie proponowane zmiany są w trakcie realizacji.

Izolacja-Jarocin, podobnie jak większość firm z branży materiałów budowlanych, pozostawała w ubiegłym roku pod wpływem bardzo wymagających czynników makroekonomicznych. – Presja kosztowa, wysokie ceny energii, ograniczona dostępność finansowania oraz spadek liczby nowych inwestycji wpłynęły na warunki prowadzenia działalności w całym sektorze. Dodatkowym wyzwaniem na poziomie globalnym pozostawała niestabilność otoczenia regulacyjnego i handlowego, a także czynniki geopolityczne oddziałujące na ceny surowców, łańcuchy dostaw i koszty operacyjne – informuje Majchrowski.

Inwestorzy liczą na kolejne wezwanie na akcje Izolacji-Jarocin

Jakie konkretnie wyniki wypracowała w ubiegłym roku Izolacja-Jarocin, będzie wiadomo po publikacji raportu okresowego, która jest zaplanowana na 23 kwietnia. Selena FM, a konkretnie należąca do niej Selena Industrial Technologies nabyła większościowy pakiet akcji producenta pap we wrześniu 2025 r. W wyniku przeprowadzonego wezwania stała się posiadaczem prawie 2,2 mln walorów, stanowiących 57,8 proc. w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Izolacji-Jarocin.

Cena w wezwaniu była określona na 3,6 zł. Z kolei w ostatnich dniach giełdowy kurs oscylował w pobliżu 4,15 zł, co zapewne związane jest z oczekiwaniami inwestorów na kolejne wezwanie, ale tym razem z ceną wyższą niż ostatnio zaproponowana. Za kolejnym wezwaniem przemawia zasugerowana jakiś czas temu przez Selenę Industrial Technologies możliwość podjęcia decyzji o wycofaniu walorów Izolacji-Jarocin z obrotu na rynku regulowanym.

Selena FM zdecydowała się na przejęcie Izolacji-Jarocin, gdyż w jej ocenie rynek termoizolacji będzie w najbliższych latach jednym z najbardziej perspektywicznych biznesów w branży materiałów budowlanych. To m.in. efekt obowiązujących i planowanych regulacji i programów publicznych, które zwiększają zapotrzebowanie na produkty przyczyniające się do podnoszenia standardów energetycznych budynków.