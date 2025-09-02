W rejestrze krótkiej sprzedaży widnieje obecnie aż 18 pozycji. To więcej niż w minionych miesiącach (wtedy ich liczba oscylowała w okolicach 14-16). Czas pokaże czy rzeczywiście notowania shortowanych firm będą pod presją. Na całej GPW w ostatnich tygodniach widać schłodzenie nastrojów po zapowiedzi podwyższenia stawki CIT dla banków.
Jeszcze kilka miesięcy temu widać było mocną kumulację krótkich pozycji na akcjach CD Projektu, Dino czy JSW. Sytuacja się zmieniła.
W rejestrze publikowanym przez KNF znajdziemy dane dotyczące pozycji wynoszących minimum 0,5 proc. netto, bo tylko takie muszą być ujawniane. Obecnie w rejestrze mamy wspomnianych już 18 pozycji, a dotyczą one 13 różnych spółek. Są to: Allegro, Budimex, CCC, CD Projekt, Dino, Grupa Azoty, JSW, Kęty, Kruk, LPP, Orlen, Pepco i Żabka.
W ostatnich latach najchętniej shortowaną spółką z GPW był CD Projekt. Ale co ciekawe, w tym roku – mimo iż kurs ma za sobą imponującą zwyżkę - liczba krótkich pozycji spada. Wiosną na zniżkę notowań polskiego studia grały cztery fundusze, a ich łączna krótka pozycja oscylowała w okolicach 3-3,5 proc. W maju w rejestrze były trzy krótkie pozycje na akcjach CD Projektu łącznie na 2,58 proc., a w lipcu już tylko dwie na łącznie 1,68 proc. Teraz też są dwie: AQR i Sylebra mają w sumie 1,57 proc.
CD Projekt zapowiada dalszy wzrost zatrudnienia, co ma związek głównie z powstającą czwartą częścią „Wiedźmina”. Coraz więcej mówi się też o nowym projekcie - „Hadarze”.
Dwie krótkie pozycje obecnie są otworzone również na akcjach Pepco i Żabki. Natomiast „rekordzistą” - z trzema pozycjami – jest CCC.
Krótkie pozycje na akcjach CCC mają obecnie Kintbury (0,85 proc.), Marshall Wace (1,7 proc.) oraz Pertento Partnerts (0,6 proc.). To razem daje pakiet rzędu 3,15 proc., a więc stosunkowo duży.
Obecnie notowania CCC oscylują w okolicach 168 zł, co przekłada się na 12,9 mld zł kapitalizacji.
Od jesieni 2023 r. kurs CCC poruszał się w mocnym trendzie wzrostowym, notując pod koniec kwietnia 2025 r. wieloletnie maksimum na poziomie niemal 250 zł. Potem zaczął mocno spadać, mimo iż ze spółki nie napłynęły informacje, które mogłyby uzasadniać tak mocną przecenę.
Biura maklerskie obawiają się, że obuwniczo-odzieżowa grupa nie dotrzyma obietnicy co do tegorocznych zysków. Dariusz Miłek, założyciel i prezes, podtrzymuje zarówno krótko-, jak i długoterminowe plany. Rafał Brzoska zapewnia, że nadal w niego wierzy.
Analitycy BM mBanku w raporcie z 11 sierpnia podnieśli rekomendację dla CCC do „kupuj” z „trzymaj”, a jednocześnie obniżyli cenę docelową do 225 zł z 230 zł.
CCC podawało wcześniej, że ambicją grupy na 2025 r. jest osiągnięcie ponad 12 mld zł przychodów, 2,4 mld zł EBITDA i 20 proc. marży EBITDA. Podczas sierpniowej konferencji zarząd zasygnalizował, że patrzy z optymizmem na drugą połowę roku. Podtrzymał założenia finansowe na ten rok.
Spółki coraz większą uwagę muszą poświęcać rosnącym kosztom m.in. pozyskiwania i zagospodarowywania odpadów, usług obcych, energii i wynagrodzeń. Dużą niewiadomą są też potencjalne skutki wprowadzanych ostatnio zmian regulacyjnych.