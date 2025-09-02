W rejestrze krótkiej sprzedaży widnieje obecnie aż 18 pozycji. To więcej niż w minionych miesiącach (wtedy ich liczba oscylowała w okolicach 14-16). Czas pokaże czy rzeczywiście notowania shortowanych firm będą pod presją. Na całej GPW w ostatnich tygodniach widać schłodzenie nastrojów po zapowiedzi podwyższenia stawki CIT dla banków.

Które spółki są w rejestrze shortów?

W rejestrze publikowanym przez KNF znajdziemy dane dotyczące pozycji wynoszących minimum 0,5 proc. netto, bo tylko takie muszą być ujawniane. Obecnie w rejestrze mamy wspomnianych już 18 pozycji, a dotyczą one 13 różnych spółek. Są to: Allegro, Budimex, CCC, CD Projekt, Dino, Grupa Azoty, JSW, Kęty, Kruk, LPP, Orlen, Pepco i Żabka.

W ostatnich latach najchętniej shortowaną spółką z GPW był CD Projekt. Ale co ciekawe, w tym roku – mimo iż kurs ma za sobą imponującą zwyżkę - liczba krótkich pozycji spada. Wiosną na zniżkę notowań polskiego studia grały cztery fundusze, a ich łączna krótka pozycja oscylowała w okolicach 3-3,5 proc. W maju w rejestrze były trzy krótkie pozycje na akcjach CD Projektu łącznie na 2,58 proc., a w lipcu już tylko dwie na łącznie 1,68 proc. Teraz też są dwie: AQR i Sylebra mają w sumie 1,57 proc.