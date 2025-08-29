CD Projekt zwiększa zatrudnienie. Czwarty Wiedźmin coraz bliżej

Notowania CD Projektu rozpoczęły piątkową sesję od spadków. Po godz. 9 akcje tanieją o 2 proc. do 249 zł. Najwyraźniej część inwestorów zdecydowała się na realizację zysków (kurs od kilku kwartałów mocno rośnie). Spadek notowań trudno uzasadniać wynikami, te bowiem są lepsze od oczekiwań rynku – szczególnie na poziomie EBITDA i zysku operacyjnego.
Po trwającym od 2024 r. rajdzie notowań, kurs rynkowy jest już kilka procent powyżej średniej ceny docelowej z aktualnych rekomendacji.
Największy polski producent gier opublikował dziś wyniki. Są lepsze niż oczekiwano, mimo iż prace nad nowymi grami idą pełną parą. W pierwszym półroczu zatrudnienie w grupie wzrosło o niemal sto osób.
Wyniki są dobre, mimo iż spółka nie miała w I półroczu żadnej dużej premiery, a jednocześnie ponosiła spore wydatki związane z powstającymi nowymi projektami. Wydatki na prace rozwojowe związane z nowymi produkcjami w I półroczu przekroczyły 240 mln zł.
Rośnie też zatrudnienie. Na koniec czerwca w grupie pracowało 1 248 osób, w tym 802 deweloperów (64 proc.). Na koniec 2024 r. łączne zatrudnienie wynosiło 1 149 osób (w tym 60 proc. stanowili deweloperzy). Z informacji przekazanych na wczorajszej telekonferencji wynika, że liczba ta będzie się dalej zwiększać.
- CD Projekt planuje zwiększenie zatrudnienia deweloperów do końca 2025 roku, a nowi pracownicy trafią do zespołów tworzących najbardziej zaawansowane projekty - poinformował Michał Nowakowski z zarządu CD Projektu.
Flagowymi tytułami studia są „Cyberpunk 2077” (w tym dodatek „Widmo wolności”) oraz seria gier o Wiedźminie, w tym „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, który zadebiutował na rynku 10 lat temu. Osiągnął wynik ponad 60 milionów sprzedanych egzemplarzy.
Obecnie trwają prace nad czwartą częścią „Wiedźmina”. Rozpoczyna ona nową wiedźmińską sagę z Ciri w roli głównej. Produkcja pod koniec zeszłego roku weszła w fazę pełnoskalowej produkcji. Termin premiery nie został jeszcze ujawniony. Natomiast wiadomo, że gra nie pojawi się przed końcem 2026 r. Podczas wczorajszej telekonferencji również nie pojawiły się nowe informacje w tej sprawie.
Studio pracuje równolegle nad kilkoma tytułami, w tym nad kolejną częścią „Cyberpunka”. Na początku II kwartału zespół odpowiedzialny za rozwój „Cyberpunka 2” wszedł z projektem w fazę preprodukcji. Podczas konferencji wspomniano również o nowym IP spółki – projekcie „Hadar”. Nadal jest on w fazie koncepcyjnej, ale tworzone są prototypy gamplay'a.
CD Projekt poinformował też, że sprzedaż ostatecznej wersji gry "Cyberpunk 2077” na konsole Nintendo Switch 2 odpowiadała za 75,4 proc. sprzedaży gry w czerwcu 2025 r.
W I półroczu 2025 r. przychody ze sprzedaży grupy osiągnęły 443 mln zł wobec 424,7 mln zł rok temu. Zysk operacyjny poszedł w górę do 168 mln zł ze 140 mln zł. Natomiast zysk netto spadł do 155 mln zł ze 170 mln zł.
W samym II kwartale CD Projekt miał 216,7 mln zł przychodów. To 9,4 proc. więcej rok do roku i 4 proc. mniej kwartał do kwartału. Przychody są o 5 proc. wyższe od średniej prognozy analityków.
Również na pozostałych poziomach wyników widać zaskoczenie in plus wobec konsensusu. EBITDA wynosi 89 mln zł i jest o niemal jedną piątą wyższa od prognoz rynkowych. Zysk operacyjny przekroczył 72 mln zł. Przebił oczekiwania o 27 proc. Z kolei zysk netto wynosi 69 mln zł i jest o 8 proc. powyżej prognoz. Studio utrzymuje solidne przepływy operacyjne i wysoki stan gotówki.
Pierwsze półrocze w globalnym sektorze gier było całkiem udane. Drugie też zapowiada się ciekawie, choć branża nadal boryka się z wyzwaniami.
Nadal zakładamy, że przychody i zyski za 2025 r. będą lepsze niż w 2024 r., ale jest to cel coraz bardziej wymagający z uwagi na trudne otoczenie rynkowe – poinformował podczas dzisiejszej konferencji dyrektor finansowy, Martin Balawajder.