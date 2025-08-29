CD Projekt zwiększa zatrudnienie. Czwarty Wiedźmin coraz bliżej

Notowania CD Projektu rozpoczęły piątkową sesję od spadków. Po godz. 9 akcje tanieją o 2 proc. do 249 zł. Najwyraźniej część inwestorów zdecydowała się na realizację zysków (kurs od kilku kwartałów mocno rośnie). Spadek notowań trudno uzasadniać wynikami, te bowiem są lepsze od oczekiwań rynku – szczególnie na poziomie EBITDA i zysku operacyjnego.

Po trwającym od 2024 r. rajdzie notowań, kurs rynkowy jest już kilka procent powyżej średniej ceny docelowej z aktualnych rekomendacji.

Jakie plany ma CD Projekt

Wyniki są dobre, mimo iż spółka nie miała w I półroczu żadnej dużej premiery, a jednocześnie ponosiła spore wydatki związane z powstającymi nowymi projektami. Wydatki na prace rozwojowe związane z nowymi produkcjami w I półroczu przekroczyły 240 mln zł.

Rośnie też zatrudnienie. Na koniec czerwca w grupie pracowało 1 248 osób, w tym 802 deweloperów (64 proc.). Na koniec 2024 r. łączne zatrudnienie wynosiło 1 149 osób (w tym 60 proc. stanowili deweloperzy). Z informacji przekazanych na wczorajszej telekonferencji wynika, że liczba ta będzie się dalej zwiększać.