Celem zarządu przetwórcy aluminium w perspektywie do 2029 roku jest wzrost zysku netto do 782 mln zł i poprawę EBITDA do 1345 mln zł w porównaniu do odpowiednio 560 mln zł i 932 mln osiągniętych w 2024 roku.

Z kolei przychody ze sprzedaży mają wynieść 7754 mln zł (wobec 5144 mln zł w 2024 r.), w tym przychody w Segmencie Wyrobów Wyciskanych 2968 mln zł, w Segmencie Systemów Architektonicznych 2520 mln zł, w Segmencie Osłon Przeciwsłonecznych 1409 mln zł, a w Segmencie Opakowań Giętkich 1671 mln zł.

W planach Grupy Kęty akwizycje i dywidenda

Planowane skumulowane wydatki inwestycyjne w okresie trwania strategii oszacowano na 1688 mln zł, z czego ok. 700 mln zł stanowić będą inwestycje rozwojowe służące systematycznemu usprawnieniu procesów oraz rozwojowi nowych technologii i produktów zgodnie z zadaniami operacyjnymi opracowanymi przez segmenty grupy kapitałowej. Plan inwestycyjny sfinansowany zostanie z własnych przepływów z działalności operacyjnej oraz z kredytów bankowych, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźników finansowych w okresie strategii. Planowany poziom zadłużenia netto na koniec 2029 r. oszacowany został na 1614 mld zł (wskaźnik dług netto do EBITDA oszacowano na 1,2). - Grupa Kęty zakłada rozwój segmentów, w tym na bazie nowych mocy produkcyjnych uruchomionych w ramach strategii grupy do roku 2025, a także bardziej dynamiczny wzrost zagraniczny – zarówno organicznie – poprzez intensyfikację dotychczasowych działań w formie nowej struktury International, jak i poprzez projekty strategiczne na wybranych rynkach, w tym z naciskiem na akwizycje (dystrybucja, rynek, marka – w ramach rozwoju grupy aluminiowej na bazie SSA i SOP) - wyjaśniono w strategii.

Strategia zakłada utrzymanie w latach 2025-2029 stabilnej polityki dywidendowej, zgodnie z którą wypłacane będzie akcjonariuszom 60-100 proc. skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku poprzednim. W strategii przyjęto założenie wypłaty średniorocznie 85 proc. skons. zysku netto w formie dywidendy. Zgodnie z przyjętymi szacunkami oznacza to, że w latach 2025-2029 w formie dywidendy wypłacona zostanie łączna kwota 2591 mln zł. - Przy przewidywanym poziomie wydatków inwestycyjnych i wypłat dywidend grupa wzmocni swoją siłę finansową - obniży wskaźnik dług netto do EBITDA, tworząc tym samym możliwości finansowania dodatkowych projektów, w tym akwizycji – wyjaśniono.

Jako potencjalne obszary tego typu inwestycji wymieniono: budowanie w kraju dodatkowych możliwości w zakresie wykorzystania profili aluminiowych ze szczególnym uwzględnieniem sektora budownictwa oraz w przypadku rynków zagranicznych (Europa Zachodnia i opcjonalnie USA) celem może być zdobycie sieci sprzedaży, marki, klientów lub produktów wzmacniających pozycję grupy kapitałowej na danym rynku.