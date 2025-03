Grupa Klepsydra opublikowała dobre wyniki finansowe za 2024 r. i opowiedziała o dalszych planach. Zakładają one rozwój organiczny oraz przejęcia.

- Dążymy do zakupu co najmniej dwóch podmiotów do końca 2025 r. – poinformował prezes Klepsydry, Marek Cichewicz. Dodał, że Klepsydra jest w szczególności zainteresowana podmiotami (z pierwszej trójki jeśli chodzi o udziały rynkowe) z dużych miejscowości.

Rynek pogrzebów spada, ale Klepsydra rośnie Notowana na NewConnect grupa w pierwszym półroczu zwiększyła przychody o niemal jedną czwartą. Urosła też EBITDA, natomiast zysk netto spadł. Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową.

Jakie wyniki ma Klepsydra

Przychody grupy w 2024 r. wyniosły 45,9 mln zł i były o 177 proc. wyższe od wypracowanych w 2023 r. Zysk netto skorygowany, czyli nieuwzględniający odpisów wartości przejmowanych spółek, był ponad czterokrotnie (+330 proc.) wyższy od zanotowanego w 2023 r. i wyniósł 3,8 mln zł. Wzrosła też liczba wykonanych przez Klepsydrę usług. W 2024 r. przeprowadziła łącznie 3 567 pochówków (2 562 w 2023 r., + 39,2 proc.) i 8 805 kremacji (8 484 w 2023 r., wzrost o 3,8 proc.) oraz sprzedała 643 miejsca na zarządzanych przez siebie cmentarzach (639 w 2023 r.) i obsłużyła 614 zleceń międzynarodowego transportu zmarłych (650 w 2023 r.).

Wzrost EBITDA rok do roku Klepsydra zanotowała w niemal wszystkich spółkach grupy. Ma on być motorem napędowym do kolejnych akwizycji.