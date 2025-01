Jacek Rutkowski: Amica nie jest na sprzedaż. Choć oferty dostaję

A może to jest efekt tego, co państwo też wskazywali podczas prezentacji swojej strategii, że Polska przestaje być rynkiem konkurencyjnym?

Myśl jest głębsza. Uważam, że Polska pozostanie dobrym miejscem do produkcji AGD w Europie i dlatego też Amica stawia na wielkopolskie Wronki i długoterminowy rozwój mocy produkcyjnych. Jako Polska mamy oczywiście trudności w związku z tym, że rośnie płaca minimalna, mamy wysokie ceny energii i wiele innych kosztów wpływających na ceny produkcji. Jednak gdyby tak obiektywnie spojrzeć z góry, takie klasyczne helicopter view, to są dalej trzy światowe huby produkcyjne sprzętu AGD – Polska, Turcja i Chiny. Co do tego ostatniego, to nie ma sensu mówić o porównywaniu, bo bardzo nieprzejrzyste jest subsydiowanie wielu rodzajów działalności. Natomiast my jako Amica, jako polska branża AGD, musimy być konkurencyjni w stosunku do Turcji. Jeżeli stracimy tę przewagę, tę konkurencyjność w stosunku do Turcji, to będzie źle.

O Chinach jednak mówić trzeba, bo też pan zasygnalizował, jak na rynek mogą wpłynąć pomysły na cła na produkty z Chin.

Czy Amica do tego się szykuje?

Musimy być oczywiście przygotowani na różne scenariusze. Kooperujemy z dostawcami chińskimi i ta współpraca jest dla nas korzystna, choć z drugiej strony całościowo są to również konkurenci europejskiej branży AGD i dlatego omawia się na szczeblu europejskim propozycje rozciągnięcia ceł wprowadzanych np. na auta elektryczne na inne sektory. Warto również obserwować analogiczną sytuację na linii USA–Chiny.

Gdyby te cła się pojawiły, to alternatywą dla Amiki będzie Turcja?

Tak. Od wielu lat pracujemy z dostawcami tureckimi i jest to dla nas kolejna opcja na zlecanie produkcji sprzętu pod naszymi markami w zakresie asortymentu nieprodukowanego przez nas we Wronkach. W tym scenariuszu, w scenariuszu wysokich ceł, spodziewałbym się zarówno wzrostu sprzedaży sprzętu powstającego pod naszymi markami w ramach outsourcingu, jak również zwiększenia sprzedaży sprzętu grzejnego z naszej polskiej fabryki.

Zmieńmy temat. Co będzie z cenami AGD na polskim rynku? Inflacja trochę wyhamowała, ale teraz widzimy, że znowu z miesiąca na miesiąc zaczyna odbijać.

Inflacja w wielu krajach Europy Zachodniej mocno wyhamowała i zbliża się do celów Europejskiego Banku Centralnego. Natomiast u nas inflacja jest jeszcze relatywnie wysoka i ekonomiści wskazują np. na błędy polityki pieniężnej i makroekonomicznej. To jest zresztą niepokojące zjawisko, bo kwestią powiązaną z inflacją są stopy procentowe, a z tym wyzwaniem wiążą się problemy z akcją kredytową, jeśli chodzi chociażby o sprzedaż nieruchomości czy ich wyposażenia. Jesteśmy jednocześnie w dekoniunkturze popytu na AGD, a bezwzględna walka konkurencyjna limituje możliwości podwyżek cen, choć baza kosztowa może rosnąć. Ogólnie patrząc, rynek dzieli się na wiele segmentów i grup asortymentowych, trudno w związku z tym o jednoznaczną odpowiedź.

Spójrzmy więc na jedną grupę asortymentową, na lodówki. Z czego wynika to, że widać w tym roku w Polsce wyjątkowo słaby sezon na sprzęt chłodniczy?

My jesteśmy z tego sezonu zadowoleni, a wręcz bardzo zadowoleni. Dobrym przykładem są węższe lodówki o szerokości 55 cm, gdzie mamy już 25 proc. udziału w rynku. Zdobywanie takich obszarów rynkowych chcemy kontynuować w innych asortymentach. Mówimy teoretycznie o niszach, ale co to jest za nisza, która oznacza 100 tys. sztuk rocznie. To już nie jest nisza, a przynajmniej dla nas. Sprzedajemy obecnie rocznie około 800 tys. lodówek, więc te 100 tys. jest dla nas już znaczącym popytem.