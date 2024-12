Rafał Brzoska szykuje wielką ekspansję. InPost wyda krocie

Gdzie są paczkomaty?

Lider polskiego rynku KEP (kurier, ekspres, paczka), wspierany przez amerykański fundusz Advent International, zamierza zalać Stary Kontynent swoimi automatami. Tak zdecydowany ruch ma być odpowiedzią na nasilający się nie tylko nad Wisłą trend dostaw przesyłek „out of home” (z ang. odbieranych poza domem). InPost – najpierw w Polsce, potem we Francji, a ostatnio w W. Brytanii – przekonał się, że jego koncept biznesowy trafił na podatny grunt. Popyt na usługi InPostu na Wyspach jest tak duży, że kierowana przez Brzoskę spółka wydała w tym roku 60 mln funtów na przejęcie firmy logistycznej Menzies. Rodzimy operator ma już tam 8,6 tys. paczkomatów, ale na tym nie zamierza poprzestawać. Co tydzień instaluje kolejną setkę nowych maszyn i tempo to chce jeszcze podkręcać.

Dziś firma kierowana przez polskiego miliardera ma już największą sieć automatów do odbioru paczek w Europie (tylko w Polsce liczy ona ok. 25 tys. urządzeń).

Jak wskazuje „FT”, InPost – choć szykuje akwizycje – to w głównej mierze zamierza rozwijać się w sposób organiczny.

Tak rośnie biznes Rafała Brzoski

Grupa InPost notuje świetny czas – w październiku oficjalnie uruchomiła pod Piotrkowem Trybunalskim potężne centrum logistyczne, które docelowo na 36 tys. mkw. obsługiwać ma nawet 85 tys. paczek na godzinę. To największy tego typu obiekt w Polsce. Tym samym firma kierowana przez Rafała Brzoskę pokazuje, że nie zamierza spocząć na laurach, lecz chce wykroić sobie jak największą część rodzimego rynku, wartego ok. 12 mld zł.

Operator generuje również świetne wyniki – w III kwartale wzrost liczby przesyłek skoczył o kilkanaście procent rok do roku. To kontynuacja trendu z trzeciego kwartału, w którym Grupa InPost obsłużyła 262 mln przesyłek, o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Na rynku polskim dynamika wyniosła 21 proc. (170 mln paczek) i była dwa razy wyższa od tempa wzrostu całego rynku, a na międzynarodowych 32 proc. Dobre wyniki operacyjne przełożyły się na solidne wzrosty przychodów i zysku. Grupa odnotowała 23-procentowy wzrost przychodów do 2,54 mld zł, co zawdzięcza głównie rynkowi polskiemu, brytyjskiemu i rynkom obsługiwanym przez Mondial Relay.