Spółki z udziałem Skarbu Państwa zmieniają strategie

Czytaj więcej Analizy rynkowe Mieszane wyniki spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa W spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa mających bardzo silną reprezentację w indeksie WIG20, na przestrzeni ostatniego roku nastąpiła wymiana władz i rozpoczęły się nowe porządki. Jak wypadają w tym roku pod względem wyników?

Zapowiedziany na 17 grudnia termin publikacji nowej strategii potwierdza za to Tauron. Dodaje, że konieczność jej opracowania wynika m.in. z braku realizacji programu NABE (dotyczył konsolidacji aktywów węglowych) oraz zmian rynkowych i konieczności dostosowania planów inwestycyjnych do obecnych warunków. Ponadto obecny zarząd ma nowe podejście do kwestii sprzedażowych i obsługi klienta oraz ESG i raportowania niefinansowego. „Przy pracach nad nową strategią nie korzystamy ze wsparcia firm zewnętrznych. Strategia budowana jest w oparciu o zasoby własne grupy Tauron” – podaje zespół prasowy spółki.

Dodaje, że przy opracowywaniu strategii uwaga zarządu skoncentrowana jest na szeroko rozumianej działalności podstawowej, czyli wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła, dystrybucji, sprzedaży i na obsłudze klienta. Priorytetami będą m.in. kwestie związane z OZE, ESG i możliwościami pozyskania unijnego wsparcia. Wspólnym mianownikiem wielu procesów pozostanie dążenie do neutralności klimatycznej.

Wkrótce zaktualizowaną strategię powinna też przestawić Bogdanka, która zapowiedziała, że uczyni to po publikacji strategii przez dominującego akcjonariusza, czyli Eneę. – Naszym długofalowym celem pozostaje utrzymanie pozycji najbardziej efektywnego producenta węgla energetycznego w Polsce, tak by móc zaspokajać zapotrzebowanie na węgiel tak długo, jak będzie ono występować – co oznacza perspektywę wielu kolejnych lat – przekonuje Marcin Kujawiak, kierownik działu komunikacji i promocji Bogdanki. Przypomina, że ciągle obowiązująca strategia, na lata 2023–2030, z perspektywą do 2040 r., została opublikowana półtora roku temu. Spółka przeprowadza przegląd jej poszczególnych inicjatyw, uwzględniając zarówno aktualne, jak i dające się przewidzieć w przyszłości, uwarunkowania rynkowe. Zapowiada, że nadal będzie dążyć do podnoszenia efektywności podstawowego biznesu, by utrzymać pozycję lidera kosztowego.

Konieczne dopasowanie do zmieniających się warunków

Od kilku miesięcy trwają prace nad przeglądem i aktualizacją strategii KGHM-u. „Termin ich zakończenia wstępnie przewidziano do końca tego roku. Przebieg procesu jest jednak dynamiczny, zależy nam na jego najwyższej staranności, dlatego ostateczny termin przyjęcia i publikacji nie został jeszcze określony” – twierdzi departament komunikacji KGHM-u. Dodaje, że wśród przyczyn podjętego przeglądu i aktualizacji strategii jest przyjęta przez nowy zarząd koncepcja zarządzania grupą, a także potrzeba dostosowania tego dokumentu do bieżących wyzwań i sytuacji operacyjnej koncernu oraz zmieniających się w branży warunków.

Obecna strategia została zatwierdzona w styczniu 2022 r. i miała obowiązywać do 2030 r., opierając się na takich określonych hasłowo kierunkach rozwoju, jak elastyczność, efektywność, ekologia, e-przemysł i energia. W krótkim terminie koncern chce kontynuować dotychczasową politykę, której istotnym celem jest realizacja inwestycji zmierzających do zapewnienia efektywności kosztowej i scenariuszy rozwoju poszczególnych aktywów zagranicznych. Jednocześnie uważa, że modyfikacje części planów są niezbędne. „Zgodnie z zapowiedziami prezesa zarządu celem nowej strategii jest m.in. wzmocnienie grupy poprzez dopasowanie jej działań do zmieniających się warunków w branży wydobywczej. Zaktualizowana strategia będzie skupiać się na zagwarantowaniu perspektywicznych, stabilnych warunków operacji w górnictwie, przeróbce, hutnictwie, nie zapominając o wsparciu głównego ciągu technologicznego przez efektywną kosztowo energetykę neutralną klimatycznie” – przypomina KGHM.