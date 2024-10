Rynek odwrócił się od akcji Asbisu

Notowania Asbisu, spółki zajmującej się dystrybucją sprzętu informatycznego, w tym roku wyraźnie zawodzą, choć jeszcze w 2023 r. jej akcje były rozchwytywane przez inwestorów. Tylko od początku br. roku zniżkowały o blisko jedną trzecią i są aktualnie wyceniane niemal najniżej od blisko dwóch lat. We wtorek rynek dostał kolejny argument, który zachęcił do sprzedaży akcji, w wyniku czego kurs zniżkował nawet o ponad 5 proc. Była to odpowiedź na wyniki o wrześniowej sprzedaży. Według szacunków skonsolidowane przychody wyniosły we wrześniu ok. 267 mln USD, o ok. 12 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. To już drugi miesiąc z rzędu z ujemną dynamiką obrotów.